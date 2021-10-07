Готовим со вкусом. «Пятёрочка» приглашает в «Академию кухни» за аксессуарами, как у лучших шеф-поваров

«Пятёрочка» запускает «Академию кухни». В рамках новой накопительной акции, гости магазинов торговой сети получат уникальную возможность собрать целую коллекцию кухонной посуды и аксессуаров как у профессионального шеф-повара. Различные предметы для приготовления еды будут продаваться во всех магазинах «Пятёрочка» со скидкой 86%. Акция продлится с 5 октября по 31 декабря.

В коллекцию «Академия кухни» входят пять видов ножей, три сковороды, стеклянные крышки двух размеров и три кастрюли различного объема. Чтобы приобрести нужный товар со скидкой достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки.

За каждые 200 рублей в чеке на «Выручай-карту» будет автоматически начисляться одна наклейка. Гости магазинов смогут копить их и приобретать понравившиеся товары с максимальной или промежуточной скидкой.

Для удобства баланс наклеек печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Накопленные наклейки можно дарить родственникам или друзьям, перечислив их на действующую «Выручай-карту» в личном кабинете или с помощью мобильного приложения. Дополнительные бонусы можно получить за покупку товаров-партнеров акции, отмеченных на полках специальными стопперами.

В рамках акции представлены и другие полезные предметы. Они сделают процесс готовки легче и удобнее, а также дополнят кухонный интерьер яркими акцентами. Это комплект разделочных досок, органайзер, дуршлаг, миска, полотенце, набор прихваток, подставка для кухонных приборов, ножницы, различные лопатки, половник, венчик и прочая мелкая кухонная утварь.

Источник: kitchen.5ka.ru

Оксана Трофимова,

директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка»:

— Мы всегда стараемся быть интересными и полезными для наших гостей, отвечая на самые разные потребности. Поэтому в нашей новой накопительной акции мы предлагаем собрать полноценную коллекцию кухонной посуды и аксессуаров — незаменимых помощников в хозяйстве. Теперь каждый, совершая покупки в «Пятёрочке», сможет приобрести с отличной скидкой новую посуду и сделать процесс приготовления еды дома приятным и увлекательным занятием для всей семьи, почувствовав себя настоящим шеф-поваром, а также дополнить свой кухонный арсенал стильными и эргономичными приборами.

В поддержку акции запущена масштабная кампания, включающая ТВ, in-store и out-door рекламу, digital-продвижение.