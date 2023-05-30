30 мая
﻿
Потребитель

Готовимся к лету. Стало известно, что добавить в окрошку для тонкой талии

До лета осталось два дня, а лишние килограммы от любимой окрошки набрать никому не хочется. Altapress.ru напоминает, что добавить в блюдо, чтобы не поправиться.

Окрошка.
Окрошка.
https://delo-vcusa.ru/

Окрошка на кефире или любом другом кисломолочном продукте гораздо полезнее, чем на квасе. Об этом напомнила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, если добавить в любимое блюдо нежирное мясо вместо колбасы, или вовсе от него отказаться, получится совсем диетическое блюдо. Цыпленок или индейка отлично подойдут на замену ветчине.

Если окрошку делают на кефире, можно добавить минеральной воды.

Ну а корреспонденты altapress.ru опробовали самую вкусную окрошку в селе Черемшанка Ельцовского района. Там ее приготовили на домашнем кефире с квасом. Из командировки журналисты приехали сытые и счастливые.

Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость