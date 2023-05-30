Готовимся к лету. Стало известно, что добавить в окрошку для тонкой талии

До лета осталось два дня, а лишние килограммы от любимой окрошки набрать никому не хочется. Altapress.ru напоминает, что добавить в блюдо, чтобы не поправиться.

Окрошка на кефире или любом другом кисломолочном продукте гораздо полезнее, чем на квасе. Об этом напомнила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, если добавить в любимое блюдо нежирное мясо вместо колбасы, или вовсе от него отказаться, получится совсем диетическое блюдо. Цыпленок или индейка отлично подойдут на замену ветчине.

Если окрошку делают на кефире, можно добавить минеральной воды.

Ну а корреспонденты altapress.ru опробовали самую вкусную окрошку в селе Черемшанка Ельцовского района. Там ее приготовили на домашнем кефире с квасом. Из командировки журналисты приехали сытые и счастливые.