Готовимся к Пасхе и майским праздникам с Быстрономом

Главное угощение на праздничном столе
С какой радостью мы в детстве ожидали куличи и крашеные яйца! Почувствовать вкус детства помогут повара «Быстронома». С любовью и заботой здесь готовят вкусные домашние куличи. «Пасхальный» и «Воскресный» получаются очень нежными и ароматными, а «Творожный» — легким, рассыпчатым и при этом изумительно влажным. В разрезе этого кулича вы увидите радужные цукаты.
А вы знали, что поедание пасхального кулича имеет свои традиции? Во-первых, с него начинается пасхальная трапеза, во-вторых, куличи едят всю неделю, в-третьих, их разрезают особым способом.
Кулич нужно резать поперек, так, чтобы получились «колечки», оставляя сладкую шапку до последнего нетронутой. В этом есть своя символика. Если кулич слишком большой и семья не может съесть его за один раз, то шапкой прикрывается надрезанная часть как крышкой. Шапка съедается в последнюю очередь.
Любителям творожных лакомств
На праздничном столе непременно должна быть творожная пасха в виде четырехгранной пирамиды. Повара «Быстронома» используют для пасхи только самые свежие ингредиенты: творог жирностью 5%, яичный желток, сливочное масло, изюм и сахар. Нежнейшая сладость просто тает во рту.
Если захочется приготовить пасхальные блюда самостоятельно, в магазине есть все необходимые продукты для знатного семейного обеда. Быстроном позаботился обо всех: 29 апреля в супермаркете скидка 30% на всю муку и пекарские смеси и скидка 40% на орехи и сухофрукты.
Идем в гости с подарками
Конечно, любой праздник — это еще и посиделки с близкими и друзьями. В гости можно идти не с пустыми руками — куличи «Быстронома» упакованы в нарядную обертку и обвязаны фирменной лентой. В качестве гостинцев в магазине можно взять пасхальные наборы с куличами и крашеными яйцами, посуду и аксессуары для пасхального стола, фигурный шоколад.
Красивый стол с «Быстрономом»
Кулич, творожная пасха и крашеные яйца занимают почетные места на праздничном столе, поэтому стоит подобрать им соответствующее оформление и подачу. Ищите в «Быстрономе» стенд с пасхальными украшениями. Здесь и подставки под фирменные пасхальные продукты, и наклейки на яйца, и посыпки для куличей и пасх. А для детей есть большой ассортимент наборов для творчества.
Майские выходные
После Пасхи нас ожидают майские выходные. Обязательно побалуйте себя сочными шашлыками, тем более что в «Быстрономе» 29 апреля действует скидка 30% на охлажденный шашлык, колбаски, купаты. Для приготовления используется только свежее сочное мясо и нежнейший маринад из натуральных ингредиентов.
Любителям свинины придутся по вкусу шашлыки в брусничном маринаде, по-кавказски, по-сибирски и сочная грудинка. В ассортименте есть шашлык из курицы, острые крылышки в маринаде, мясные колбаски и дачные купаты. Глаза разбегаются от разнообразия! А может быть, вы решите приготовить сочный антрекот по своему фирменному рецепту?
Все блюда продаются свежими и охлажденными, подходят для жарки на решетке, шампурах, гриле и даже сковороде. Не забудьте добавить к мясным деликатесам больше зелени и овощей.
Все это и многое другое вы можете приобрести в магазине «Быстроном» рядом с вами.
- Барнаул, ул. Гущина, 154в, к.2, 8:00−23:00, +7 (961) 996-59-05
- Бийск, Мухачева, 200, ТРК Воскресенье, 8:00−24:00, (3854) 30−28−37
- Бийск, Васильева, 59/2, ТЦ Васильевский Пассаж, 8:00−23:00, (3854) 45−07−28
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