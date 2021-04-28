Готовимся к Пасхе и майским праздникам с Быстрономом

С невероятной скоростью приближается Светлая Пасха. В этот день в домах пахнет сдобой, столы ломятся от угощений, комнаты сверкают чистотой и праздничным убранством, а в душе ликует радость. Как праздновать это событие — знает каждый. Мы расскажем, как подготовиться к Пасхе. Найти нежные куличи, творожные пасхи и все необходимое для праздничного стола можно в магазинах « Быстроном ».

Главное угощение на праздничном столе

С какой радостью мы в детстве ожидали куличи и крашеные яйца! Почувствовать вкус детства помогут повара «Быстронома». С любовью и заботой здесь готовят вкусные домашние куличи. «Пасхальный» и «Воскресный» получаются очень нежными и ароматными, а «Творожный» — легким, рассыпчатым и при этом изумительно влажным. В разрезе этого кулича вы увидите радужные цукаты.

Подготовка к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном». Подготовка к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном». Подготовка к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном». Подготовка к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном».

А вы знали, что поедание пасхального кулича имеет свои традиции? Во-первых, с него начинается пасхальная трапеза, во-вторых, куличи едят всю неделю, в-третьих, их разрезают особым способом.

Кулич нужно резать поперек, так, чтобы получились «колечки», оставляя сладкую шапку до последнего нетронутой. В этом есть своя символика. Если кулич слишком большой и семья не может съесть его за один раз, то шапкой прикрывается надрезанная часть как крышкой. Шапка съедается в последнюю очередь.

Куличи к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном».

Любителям творожных лакомств

На праздничном столе непременно должна быть творожная пасха в виде четырехгранной пирамиды. Повара «Быстронома» используют для пасхи только самые свежие ингредиенты: творог жирностью 5%, яичный желток, сливочное масло, изюм и сахар. Нежнейшая сладость просто тает во рту.

Если захочется приготовить пасхальные блюда самостоятельно, в магазине есть все необходимые продукты для знатного семейного обеда. Быстроном позаботился обо всех: 29 апреля в супермаркете скидка 30% на всю муку и пекарские смеси и скидка 40% на орехи и сухофрукты.

Орехи СС0

Идем в гости с подарками

Конечно, любой праздник — это еще и посиделки с близкими и друзьями. В гости можно идти не с пустыми руками — куличи «Быстронома» упакованы в нарядную обертку и обвязаны фирменной лентой. В качестве гостинцев в магазине можно взять пасхальные наборы с куличами и крашеными яйцами, посуду и аксессуары для пасхального стола, фигурный шоколад.

Куличи к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном».

Красивый стол с «Быстрономом»

Кулич, творожная пасха и крашеные яйца занимают почетные места на праздничном столе, поэтому стоит подобрать им соответствующее оформление и подачу. Ищите в «Быстрономе» стенд с пасхальными украшениями. Здесь и подставки под фирменные пасхальные продукты, и наклейки на яйца, и посыпки для куличей и пасх. А для детей есть большой ассортимент наборов для творчества.

Куличи к Пасхе. Архив сети магазинов «Быстроном».

Майские выходные

После Пасхи нас ожидают майские выходные. Обязательно побалуйте себя сочными шашлыками, тем более что в «Быстрономе» 29 апреля действует скидка 30% на охлажденный шашлык, колбаски, купаты. Для приготовления используется только свежее сочное мясо и нежнейший маринад из натуральных ингредиентов.

Любителям свинины придутся по вкусу шашлыки в брусничном маринаде, по-кавказски, по-сибирски и сочная грудинка. В ассортименте есть шашлык из курицы, острые крылышки в маринаде, мясные колбаски и дачные купаты. Глаза разбегаются от разнообразия! А может быть, вы решите приготовить сочный антрекот по своему фирменному рецепту?

Богатый выбор мяса. Архив сети магазинов «Быстроном». Свежие овощи. Архив сети магазинов «Быстроном». Свежие фрукты. Архив сети магазинов «Быстроном».

Все блюда продаются свежими и охлажденными, подходят для жарки на решетке, шампурах, гриле и даже сковороде. Не забудьте добавить к мясным деликатесам больше зелени и овощей.

Все это и многое другое вы можете приобрести в магазине «Быстроном» рядом с вами.