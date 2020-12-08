Говорит и показывает «Телемастер Барнаул»

Если вам необходим качественный ремонт и профессиональное обслуживание телевизоров любого типа, то мы рекомендуем обращаться в выездную сервисную службу «Телемастер Барнаул».

Здесь обслуживают на высоком уровне телевизоры любого типа (кинескопные, плазменные, жидкокристаллические) марки и размера. Также и могут отремонтировать цифровую технику (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет) и оргтехнику (лазерные и струйные принтеры, МФУ, заправка картриджей). А еще в «Телемастр Барнаул» оказывают услуги по навеске телевизоров на стену и настройке цифрового ТВ, а также программного обеспечения.

На вопрос «Чем вы отличаетесь от конкурентов?» в компании отвечают так:

— Прежде всего, надежностью. Мы работаем ежедневно уже 8 лет, даем клиентам гарантию до 1,5 лет. У нас низкий процент повторных обращений — менее 5%. А еще мы осуществляем бесплатный забор техники cо снятием с кронштейна и обратную доставку с подъемом на этаж и подключением. При этом только в нашей компании скидка на повторный ремонт, когда даже гарантии нет, составляет 20%.

«Телемастер барнаул» также предоставляет скидки пенсионерам, семьям с детьми.

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Сервис «Телемастер Барнаул» Адрес: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 69а (вход со стороны дороги). График работы — с 13,00 до 19,00 — ежедневно. Instagram: @er.comp Получить бесплатную консультацию и оставить заявку можно по телефонам: + 7−923−658−98−88, 57−07−66 (с 7.00 до 24.00). Сервис «Телемастер Барнаул»

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