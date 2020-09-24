Говядина со сливами, ароматные блинчики и сочные перчики: рецепты от фирменной сети «Алейский мясокомбинат»

Свежие овощи сейчас так хороши, что просто просятся на главную роль в блюдах. Предоставьте им эту возможность — готовьте, пробуйте.

Выбираем продукты

Корнеплоды — репа, морковь, свёкла, корни сельдерея и петрушки, картофель, лук, чеснок — уже набрали максимум вкуса и витаминов. Хороши и такие сезонные овощи, как тыква, болгарский перец, разные виды капусты, баклажаны плюс грибы и фасоль (она ещё молодая и быстрее варится).

Все эти продукты отлично сочетаются с мясом.

Осенние гастроли

Пища осенью должна быть горячей, богатой витаминами и нетяжёлой для желудка. Жарке лучше предпочесть тушение и запекание в духовке. Хороши всевозможные рагу и соте — овощные и с добавлением мяса: они заряжают энергией и помогают сопротивляться холодам. Курица и свинина считаются «охлаждающим» мясом, поэтому они — излюбленный ингредиент летних шашлыков. Осенью следует перейти на говядину, баранину, индейку и крольчатину. Особое внимание стоит уделить супам. Есть нужно тёплые, но не горячие супы, содержащие много овощей, в том числе и картофель. Этот корнеплод содержит много калия и витамина С.

Совет Совместить сезонную потребность организма в калорийной пище и правила здорового питания можно. Налегайте на овощи и фрукты, сочетайте их с мясом. Такие блюда не только вкусны, но и полезны: они содержат витамины, защищающие от простудных заболеваний и вирусных инфекций, что осенью особенно актуально.

Сочный перчик. Фото: фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Фаршированные перцы Требуется: 8 шт. болгарских перцев,

200 г риса , 2 головки репчатого лука,

2 головки репчатого лука, 4 средние моркови , 400 г мясного фарша,

400 г мясного фарша, 400 г консервированных помидоров,

30 мл растительного масла , 30 мл топлёного сливочного масла,

30 мл топлёного сливочного масла, соль , перец , сметана , чеснок , зелень ( по вкусу).

Как приготовить: с перца срезать макушку вместе с плодоножкой и вычистить от семечек. Луковицы мелко покрошить, морковь натереть на мелкой тёрке. На растительном масле обжарить овощи до тех пор, пока они слегка не карамелизуются. Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности. Фарш обжарить на топлёном сливочном масле до карамельного оттенка, посолить, поперчить. Смешать половину жареной моркови и лука с жареным фаршем и рисом. Плотно набить этой смесью перцы. В форму с жареными луком и морковью выложить консервированные помидоры, верху — перцы, залить водой или говяжьим бульоном на половину высоты перцев. Поставить в печку (200° С) на час. Подавать со сметаной, смешанной с чесноком и зеленью.

Говядина со сливами. Фото: фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Говядина со сливами Требуется: 700 г мякоти говядины,

2 луковицы,

100 мл красного сухого вина,

600 мл мясного бульона,

600 г слив,

1 ст. л. мёда,

цедра половины лимона,

лавровый лист,

мука,

соль,

перец,

масло растительное.

Как приготовить: мясо промойте, нарежьте кусочками, обваляйте в муке. В сковороде разогрейте растительное масло, опустите в неё мясо и жарьте, помешивая, до золотистой корочки. Переложите мясо в сотейник. Луковицу очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде, где жарилось мясо, до прозрачности, добавьте лавровый лист, влейте вино и немного выпарьте алкоголь. Мясо в сотейнике посолите, поперчите и поставьте на небольшой огонь, залейте луково-винной подливкой, бульоном, добавьте мёд и перемешайте. Накройте сотейник крышкой и тушите на медленном огне в течение 45 минут. Сливы вымойте, разрежьте на половинки, выньте косточки и выложите к мясу, добавьте цедру половины лимона, перемешайте. Тушите под крышкой ещё 15−20 минут. Подавайте с картофельным пюре.

Архив фирменной сети «Алейский мясокомбинат».

Фаршированные блины Требуется: 500 мл. молока

3 яйца

1,5 стакана муки

1−2 ст. ложки сахара

0,5 ч. ложки соли

5 ст. ложек растительного масла Начинка: 500 г яблок

40 г сливочного масла

4 ст. л. сгущенного молока

½ ч. л. молотой корицы

Как приготовить: в миску вбить яйца. Добавить сахар, соль. Все хорошо взбить. Добавить молоко. Все взбить. Муку просеять и добавлять небольшими частями, все время взбивая. Тесто для блинчиков должно быть по густоте как жидкая сметана. Затем добавить растительное масло. Хорошо взбить. Разогреть сковороду, смазать первый раз сковороду (салом или кисточкой) растительным маслом. Налить половину половника теста, поворачивая за ручку сковороду, распределить блин по всей сковороде. Печь на среднем огне 1 минутку. Затем перевернуть и печь 30 секунд. Так пожарить все блины.

Готовим яблочную начинку: яблоки режем мелкими кубиками. Смешиваем их со сливочным маслом, сгущенкой и корицей. Тушим начинку 7−9 минут. Выкладываем начинку на край блинчика и сворачиваем в трубочку. Блинчики с яблочной начинкой, готовы!