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«Гранд-Arena» выиграла судебную тяжбу и готовится к открытию

После долгих споров Арбитражный суд Алтайского края вынес решение — 27 августа 2021 за владельцами нового мебельного комплекса признали право собственности на здание.

Двухэтажный торговый центр площадью более 50 тыс. кв. метров.
Двухэтажный торговый центр площадью более 50 тыс. кв. метров.
Источник фото: МТК "Гранд-Arena"

Мебельный торговый комплекс (МТК) «Гранд-Arena» в ближайшее время начнет работу в Барнауле по адресу: Павловский тракт, 180. Якорными арендаторами станут компании «Декорация», Luxor, «Люстры даром», «Управдом» и другие.

«Гранд-Arena» — двухэтажный торговый центр площадью более 50 тыс. кв. метров. На текущий момент это один из самых крупных торговых комплексов города и края.

Место, в котором расположился МТК «Гранд-Arena», считается одним из самых перспективных — в первую очередь из-за того, что это динамично развивающийся и густонаселенный район в городе, рядом планируются новые масштабные застройки жилых микрорайонов и кварталов. Кроме того, «Гранд-Arena» находится в непосредственной близости от других «точек притяжения» горожан, таких, как ТРЦ «Арена», «Леруа Мерлен», Metro Cash&Carry.

Проект уже заполучил десятки арендаторов, более 2500 кв. метров будут занимать салоны света и осветительных приборов, такие как «Люстры даром», Luxor и Lucisso. Магазин напольных покрытий «Управдом» займет площадь около 700 кв. метров. Более 1800 кв. метров будет занимать салон обоев «Декорация». Также договоры с новым комплексом подписали компании «Орматек», Lazurit, салоны дверей, мебели, интерьера и многие другие.

Реализацией проекта занимается управляющая компания Globus. Ранее они запустили такие торговые объекты как Европа, Пионер, Техномаркет и многие другие.

Запуск МТК намечен на осень 2021 года. «Фишкой» проекта станет аллея для прогулок протяженностью 750 метров, которая протянется от Солнечной Поляны до ТРЦ «Арена».

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