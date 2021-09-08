«Гранд-Arena» выиграла судебную тяжбу и готовится к открытию

После долгих споров Арбитражный суд Алтайского края вынес решение — 27 августа 2021 за владельцами нового мебельного комплекса признали право собственности на здание.

Мебельный торговый комплекс (МТК) «Гранд-Arena» в ближайшее время начнет работу в Барнауле по адресу: Павловский тракт, 180. Якорными арендаторами станут компании «Декорация», Luxor, «Люстры даром», «Управдом» и другие.

«Гранд-Arena» — двухэтажный торговый центр площадью более 50 тыс. кв. метров. На текущий момент это один из самых крупных торговых комплексов города и края.

Место, в котором расположился МТК «Гранд-Arena», считается одним из самых перспективных — в первую очередь из-за того, что это динамично развивающийся и густонаселенный район в городе, рядом планируются новые масштабные застройки жилых микрорайонов и кварталов. Кроме того, «Гранд-Arena» находится в непосредственной близости от других «точек притяжения» горожан, таких, как ТРЦ «Арена», «Леруа Мерлен», Metro Cash&Carry.

Проект уже заполучил десятки арендаторов, более 2500 кв. метров будут занимать салоны света и осветительных приборов, такие как «Люстры даром», Luxor и Lucisso. Магазин напольных покрытий «Управдом» займет площадь около 700 кв. метров. Более 1800 кв. метров будет занимать салон обоев «Декорация». Также договоры с новым комплексом подписали компании «Орматек», Lazurit, салоны дверей, мебели, интерьера и многие другие.

Реализацией проекта занимается управляющая компания Globus. Ранее они запустили такие торговые объекты как Европа, Пионер, Техномаркет и многие другие.

Запуск МТК намечен на осень 2021 года. «Фишкой» проекта станет аллея для прогулок протяженностью 750 метров, которая протянется от Солнечной Поляны до ТРЦ «Арена».