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Граждане РФ могут обанкротиться, подав заявку в МФЦ

Граждане РФ с непогашенными долгами от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. теперь вправе начинать процедуру личного банкротства во внесудебном порядке — через многофункциональные центры (МФЦ), пишет «Интерфакс».

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Воспользоваться таким порядком смогут должники, у которых ранее судебные приставы не нашли имущества и по этой причине вернули исполнительный лист взыскателю. Больше никаких условий не ставится. В заявлении на собственное банкротство гражданин должен будет только перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним.

Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия в поданных документах, он вернет заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде либо обратиться вновь с заявлением через месяц.

В случае, если проверка подтвердит право гражданина на упрощенное банкротство, МФЦ в течение четырех дней разместит соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»).

После размещения этих данных начнется полугодовая процедура банкротства, которая будет заканчиваться признанием долгов безнадежными ко взысканию.

С момента начала процедуры прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Это правило не распространяется на долги, которые заявитель не указал в своем заявлении, и долги по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д.

На время процедуры гражданину запрещается брать новые займы, кредиты, выступать поручителем.

Кредиторы, упомянутые гражданином в заявлении, получат широкие возможности по розыску его имущества, направляя запросы на этот счет в госорганы.

Кроме того, кредиторы смогут перевести процедуру банкротства гражданина и в суд. Это право будет у кредиторов, которых должник не укажет в заявлении, а также у остальных кредиторов, если выяснится, что, например, гражданин занизил размер долга, чтобы подпасть под лимит до 500 тыс. руб.

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