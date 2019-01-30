Гребут деньги лопатой: как в Барнауле зарабатывают на уборке снега

Этой зимой Алтай накрыло рекордным количеством снега. Пока одни жители краевой столицы жалуются на обилие осадков, другие стремятся заработать на последствиях стихии. Altapress.ru выяснил, выгоден ли этот бизнес, к кому чаще всего обращаются представители управляющих компаний и с какими сложностями сталкиваются.

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От лопаты до самосвала

На сайте avito.ru только в Барнауле размещено более 350 объявлений с предложениями об уборке снега. Горожане могут выбирать из широкого списка услуг, начиная от обычной ручной очистки территории лопатой, заканчивая работами тяжелой техники: бульдозеров и экскаваторов-погрузчиков.

Из объявлений следует, что средняя цена одного часа работы небольшого погрузчика с ковшом в один кубический метр обойдется в 1300 рублей. А вывоз снега с учетом погрузки будет стоить около 3 тыс. рублей за рейс. У многих компаний минимальная оплата работ производится за два часа.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября. Barnaul.org

Стоимость часовой расчистки двора лопатой начинается от 250 рублей. Отдельное направление — очистка крыш и борьба с наледью. В среднем квадратный метр обойдется в 25−30 рублей, все зависит от сложности объекта.

«Техника без дела не простаивает»

В разговоре с altapress.ru предприниматель Александр сообщил, что занимается уборкой снега третий год. Основные клиенты — жители частного сектора и управляющие компании разных районов города. Бизнесмен отметил, что количество заявок в сравнении с прошлым годом возросло в несколько раз, но назвать сумму заработка за месяц отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Снег — это, конечно, не белое золото, но сейчас заказов хватает, не жалуемся. Город прилично засыпало, а, как говорится, спрос рождает предложение. Такого количества заявок у нас не было давно, поэтому техника без дела не простаивает, — сказал Александр.

Предприниматель сообщил, что подорожание топлива почти не отразилось на стоимости их услуг, цены изменились незначительно. По словам бизнесмена, серьезной конкуренции он также не ощущает, потому что у него уже есть постоянные клиенты.

Уборка снега в Барнауле. Анна Зайкова

В принципе, особых сложностей у нас пока не было. Главное — наработать клиентскую базу и убирать снег как можно быстрее. Подача машины у нас занимает не больше часа. У кого-то техника ломается, у других бывает сложно найти людей. Мы же стараемся хорошо выполнять свою работу, наверное, поэтому и заказы есть, — заявил предприниматель.

Говоря о технике, он добавил, что использует КамАЗы, тракторы и различные погрузчики. По словам предпринимателя, чаще всего люди оплачивают уборку снега вместе с вывозом. В среднем один рейс обходится в 3−3,5 тыс. рублей.

Александр отметил, что летом эту же технику он чаще всего использует для вывоза строительного мусора. Работают также по заявкам.

С гор на заснеженные крыши

Большим спросом этой зимой пользуется и очистка крыш. Заняться этим бизнесом может не каждый, ведь нужно специальное оборудование и подготовка, а также разрешение.

Сосульки. Дмитрий Лямзин

Барнаулец Кирилл рассказал, что занимается чисткой крыш уже пять лет. Основное направление его работы — RopeJumping, прыжки с веревкой, также он часто совершает восхождения в горы. Зимой же молодой человек вместе с друзьями спасает крыши от снега, работая на договорной основе.

Заказов всегда хватает, потому что грамотно даем рекламу. К нам обращаются разные люди, начиная от владельцев коттеджей, заканчивая управляющими компаниями. У нас есть профессиональное снаряжение и допуск к высотным работам, — рассказал Кирилл.

По словам молодого человека, в среднем в день альпинист зарабатывает 3 тыс. рублей. Стоимость услуг зависит от разных факторов — площади крыши, толщины наледи и снега, типа кровли. На высоте альпинисты работают лопатами, а со льдом борются кувалдами.

Сосульки в Барнауле. Февраль 2019 года. Екатерина Бестяглова

Снега очень много, столько же и звонков. Некоторые заявки не берем, потому что финансово невыгодно или неинтересно. Больше всего меня привлекают тяжелые заказы, где нужно думать головой, как, например, навязать страховку. Некоторые особенности работы на крыше потом применяю в горах. Получается, что экстремалы спасают людям головы, — отметил альпинист.

Другой специалист, Александр, сообщил, что тоже занимается очисткой крыш в команде с другими альпинистами. По его словам, в этом году из-за обилия снега почти не ощущается конкуренция.

Порой работаем по колено в снегу. Это не так просто, как кажется. Для вывоза нанимают других людей, мы же просто скидываем снег вниз. Это не покорение вершин, но свои плюсы есть и у такой работы, — резюмировал барнаулец.

Бери больше , кидай дальше

В интернете и на досках объявлений в городе немало предложений от горожан, которые предлагают ручную уборку снега. В беседе с altapress.ru рабочий Антон рассказал, что второй год занимается чисткой вместе с друзьями. За час работы молодые люди берут 350−450 рублей, пенсионерам делают скидки.

Уборка снега , лопата. СС0

Я бы не назвал подобное серьезным бизнесом, для меня это скорее способ дополнительного заработка. Обращаются в основном жильцы частного сектора Барнаула и пригорода. Чистим снег во дворах, сбрасываем с крыш гаражей. Чаще всего работаем втроем, но иногда подключается больше людей, — сообщил Антон.

Молодой человек отметил, что в этом году из-за обилия осадков работать приходится каждый день. По его словам, выходные также редко бывают свободными. Антон добавил, что для работы требуется только теплая одежда и обувь, а также хорошие лопаты. Одним из плюсов своей деятельности он назвал то, что трудиться приходится на свежем воздухе.

Мы развесили объявления на остановках, также разместили их в интернете. Иногда даже приходится отдавать часть заказов коллегам, потому что физически не успеем справиться с таким объемом работ. Помню, когда только начинали, пенсионеры удивлялись, что парни заняты таким делом, часто приглашали выпить чаю. А одна из женщин сказала, что и не ожидала, что увидит трезвых рабочих, наверное, был негативный опыт, — вспоминает Антон.

Барнаульские «авто-сугробы» Михаил Хаустов

Много машин и снега , но мало денег: с какими сложностями сталкиваются УК

За состояние общедомовой территории, а также крыш, козырьков и карнизов отвечают УК и ТСЖ. Их представители сообщили, что в этом году приходится чаще привлекать технику со стороны, потому что своей не хватает. В связи с этим затраты на уборку и вывоз снега заметно возросли.

«Мало того что тракторы работают чаще, так еще и дольше. Потому что если мы чистим, то до асфальта», — отметила Галина Шульга, председатель ТСЖ «Эльриша». По ее словам, жалоб от жильцов нет, с объемом работ справляются.

Барнаул. Очистка снега. Анна Зайкова.

Дмитрий Ильин, руководитель УК «Город» и «Фирма ПЖЭТ-2», также рассказал, что специалисты оперативно вывозят снег и больших проблем не возникает. Основная сложность для них — припаркованные автомобили.

Иногда после внезапных снегопадов легковые машины выехать не могут, а мы — заехать. И вот такой коллапс, понимаете. Как этот круг разомкнуть, с чего начать? В первую очередь пробиваем все выезды и проезды, для того чтобы прошла спецтехника — скорая помощь, пожарные и мусоровоз, — сказал Ильин.

Анатолий Суворов, руководитель МУП «ДЕЗ № 1» Ленинского района, также отметил, что брошенные автомобили создают много проблем при работе техники. Однако он говорит, что большинство людей старается оперативно убрать машины.

Дворники. Автомобиль зимой. Дмитрий Лямзин

Представители некоторых УК рассказали, что в ряде домов объем средств, заложенных на уборку и вывоз снега в 2020 году, уже закончился. Один из выходов в этой ситуации — перераспределение денег или дополнительный сбор в летний период.

Мы идем к собственникам и просим разрешения потратить деньги, предусмотренные на текущий ремонт. Все это согласовываем, сами не имеем права потратить ни копейки от запланированной суммы, — сообщил Суворов.

О том, что на борьбу со снегом уходят рекордные суммы, заявил и Ильин:

Возьмем среднестатистическую девятиэтажку с четырьмя — восемью подъездами, например на Балтийской, 55 или 67. У нас уже вывезли снега, если считать вместе с уборкой, на сумму около 40 тыс. рублей. Таких денег на конкретный дом в бюджете никогда не закладывалось.

Ильин отметил, что один из выходов в авральной ситуации — хотя бы на месяц отменить платный прием снега на полигонах, ведь это в итоге ложится на горожан.

Разгребать завалы в Барнауле вышли студенты-добровольцы. Barnaul.org

Руководитель УК «Город» также добавил, что барнаульцы относятся к ситуации с пониманием и часто приходят на помощь дворникам: