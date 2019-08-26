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Грибки-убийцы уничтожают банановые плантации для российских магазинов

В Колумбии (страна является одним из крупнейших мировых экспортеров бананов) обнаружили штамм опасного грибка Fusarium TR4, который убивает целые плантации сорта «кавендиш».

Бананы.
Бананы.
открытые источники в интернете

Споры Fusarium TR4 передаются через воду и почву. Растение постепенно вянет и через некоторое время погибает от обезвоживания.

Его плоды есть нельзя, а сорт «кавендиш» как раз продается в российских магазинах, сообщает РИА Новости.

Однако бананам угрожает еще более масштабная эпидемия — черной сигатоки. Ее вызывает грибок, чьи споры распространяются по воздуху и попадают в банановые листья в области устьиц — микроскопических пор на верхнем слое эпидермиса листа. Перед черной сигатокой бессильны все сорта бананов, включая «кавендиш».

Риск заболевания бананов черной сигатокой в странах Латинской Америки — в том числе Колумбии, Перу и Эквадоре — подскочил в среднем на 44%, пишет «Росбалт».

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