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«Гриль 1» принял участие в чемпионате Сибири по Пицце

11 апреля в рамках выставки HoReCa Siberia'19 состоялись соревнования Открытого чемпионата Сибири и Отборочного чемпионата России по пицце.

Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Сеть ресторанов быстрого питания «Гриль 1».

Известные бренды фастфуда и лучшие пиццерии Сибири боролись за право называться лучшей и поехать на финал чемпионата России.

Барнаул представляла команда сети ресторанов быстрого питания «Гриль 1» в составе Шестакова Владимира и Лоор Владислава. Организаторами турнира выступили Минпромторг НСО, ФВиО Сибири и Пир ЭКСПО (Москва).

Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Сеть ресторанов быстрого питания «Гриль 1».
Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Сеть ресторанов быстрого питания «Гриль 1».
Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Открытый чемпионат Сибири и Отборочный чемпионат России по пицце.
Сеть ресторанов быстрого питания «Гриль 1».
Соревнования проходили в 5 категориях:
  1. Классическая пицца.
  2. Пицца Pala.
  3. Самая большая растяжка.
  4. Пицца в дуэте.
  5. Акробатика.

«Гриль 1» приняли участие в категории «Пицца в дуэте». Своими впечатлениями поделился Владимир Шестаков:

Это бесценный опыт. Посмотрели на ребят, которые работают с высокой кухней, и поняли, что можем применить их идеи в своей продукции! С радостью поделюсь полученными знаниями со всеми пиццерами нашей сети и уверен, что мы станем ещё лучше и будем продолжать радовать барнаульцев вкусной пиццей.

Сеть ресторанов быстрого питания «Гриль 1»

Сайт: www.grill1.org

Группа Вконтакте: vk.com/grill_one

Инстаграм: @grillone_barnaul

Мобильное приложение «Гриль No1»: grillone.4mobile.me

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