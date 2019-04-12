«Гриль 1» принял участие в чемпионате Сибири по Пицце

Известные бренды фастфуда и лучшие пиццерии Сибири боролись за право называться лучшей и поехать на финал чемпионата России.

Барнаул представляла команда сети ресторанов быстрого питания «Гриль 1» в составе Шестакова Владимира и Лоор Владислава. Организаторами турнира выступили Минпромторг НСО, ФВиО Сибири и Пир ЭКСПО (Москва).

«Гриль 1» приняли участие в категории «Пицца в дуэте». Своими впечатлениями поделился Владимир Шестаков:

Это бесценный опыт. Посмотрели на ребят, которые работают с высокой кухней, и поняли, что можем применить их идеи в своей продукции! С радостью поделюсь полученными знаниями со всеми пиццерами нашей сети и уверен, что мы станем ещё лучше и будем продолжать радовать барнаульцев вкусной пиццей.