«Гриль 1» принял участие в чемпионате Сибири по Пицце

Известные бренды фастфуда и лучшие пиццерии Сибири боролись за право называться лучшей и поехать на финал чемпионата России.
Барнаул представляла команда сети ресторанов быстрого питания «Гриль 1» в составе Шестакова Владимира и Лоор Владислава. Организаторами турнира выступили Минпромторг НСО, ФВиО Сибири и Пир ЭКСПО (Москва).
- Классическая пицца.
- Пицца Pala.
- Самая большая растяжка.
- Пицца в дуэте.
- Акробатика.
«Гриль 1» приняли участие в категории «Пицца в дуэте». Своими впечатлениями поделился Владимир Шестаков:
Это бесценный опыт. Посмотрели на ребят, которые работают с высокой кухней, и поняли, что можем применить их идеи в своей продукции! С радостью поделюсь полученными знаниями со всеми пиццерами нашей сети и уверен, что мы станем ещё лучше и будем продолжать радовать барнаульцев вкусной пиццей.
Сайт: www.grill1.org
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