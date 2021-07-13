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Группа компаний «Ритейл Сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС

МТС сообщает о реализации цифрового проекта для группы компаний «Ритейл Сервис» — одного из лидеров Западной Сибири в области комплексной автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания, развлекательных комплексов, производственных и других предприятий. Компания перенесла в облако #CloudMTS часть внутренних ИТ-сервисов, в том числе систему Service Desk по приему и обработке обращений сотрудников.

Базовая станция сотовой связи.
Базовая станция сотовой связи.
Из архива редакции.

Это позволит группе компаний «Ритейл Сервис» обеспечить надёжную работу ИТ-систем в облаке, сокращая затраты на инфраструктуру. Благодаря тому, что при использовании облачных сервисов нет необходимости в приобретении нового или модернизации собственного оборудования, компания оптимизирует бюджет на ИТ. Внутренние сервисы стабильно работают при динамично изменяющейся нагрузке.

Константин Бобков,
руководитель ИТ-отдела ООО «РС-Софт» (ГК «Ритейл-Сервис») отметил:

Развитие внутренних сервисов, коммерческая разработка и поддержка проектов в ИТ-компаниях всегда идут параллельно. Важно обеспечить стабильную работу каждого из направлений, не допуская их зависимости друг от друга. Для этого необходимо разграничивать ресурсы коммерческой и внутренней направленности. Для своих внутренних решений мы используем облачную инфраструктуру #CloudMTS

Иннокентий Цой,
директор МТС в Алтайском крае прокомментировал:

В последние несколько лет запрос на использование облаков от предприятий Алтайского края стабильно растёт. Среди компаний, которые доверяют облачным решениям ИТ-разработчики, ритейлеры, производственные предприятия. Облачные ресурсы #CloudMTS позволяют исключить необходимость выделять площади и дополнительных сотрудников для поддержки работы ИТ-оборудования. Не нужно нести расходы на обновление и увеличение мощности серверов. Также наше решение позволяет оперативно масштабировать инфраструктуру и повышает ее отказоустойчивость

О группе компании «Ритейл Сервис»

«Ритейл Сервис» занимает лидирующие позиции в области комплексной автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания, индустрии гостеприимства, развлекательных комплексов, производственных и других предприятий в Алтайском крае. Компания была основана в 1999 году в Барнауле. На сегодняшний день представительства компании расположены в Рубцовске, Бийске, Новокузнецке, Заринске, Кемерове. Среди проектов компании: техническое сопровождение торговой техники в супермаркетах «Мария-Ра», автоматизация столовой и проходной на Алтайском приборостроительном заводе «РОТОР», автоматизиция игровой зоны кинотеатра «Pioneer Cinema» в Барнауле, смена кассового софта в новосибирской торговой сети «Охапка» и другие.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Среди клиентов экосистемы Группа «Дымов», лесопромышленный холдинг Segezha Group, нефтедобывающая компания «Салым Петролеум», группа компаний «Кортрос», авиакомпания Utair, ABBYY, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании. Экосистема включает более 25 облачных услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

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