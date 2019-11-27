Группа компаний «Руст» Рустама Тарико достигла новых успехов в экспорте

Тарико Рустам – отец-основатель успешной Группы компаний «Руст», которая занимается производством и дистрибуцией различных напитков. За годы своего существования ГК «Руст» стала крупнейшей в Центральной и Восточной Европе: дистрибуционные центры компании Тарико расположены в Польше, Венгрии, России и Италии. За время своего существования «Руст» плодотворно сотрудничала с десятками брендов как премиального, так и массового сегмента. По состоянию на 2019 год с «Руст» Рустама Тарико сотрудничает уже свыше 35 мировых брендов.

25 сентября 2019 года Группа компаний «Руст» Тарико приняла участие в «Форуме лидеров продовольственного бизнеса: ближе к покупателю» в рамках крупнейшей продовольственной выставки «WorldFood Moscow». На ней представители компании Рустама Тарико поделились своим видением развития экспорта в России.

Объемы продаж

Компания «Руст» сохраняет первое место среди производителей напитков в России. Общий рост продаж за 2018 год ГК «Руст» вырос на 32% и подошел к концу года с общей долей продаж на рынке в России в 12,3%. Таким образом, компания Тарико стала лидером в своем сегменте в России.

Финансовые результаты первого квартала 2019 года показывают рост объемов продаж на 14%. Валовая прибыль оценивается в 420 миллионов долларов. Показатели по EBITDA, по сравнению с прошлым годом, выросли на 21,7%. Общая сумма прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации равняется 11,2 миллиона долларов.

Динамика продаж в Польше показывает положительные результаты: за первое полугодие 2019 года в стране продано 4,4 миллиона коробов номиналом 9 литров. В России показатели возросли на 12,8% - объем продаж составил 1,83 миллиона девятилитровых коробов. Рост показателей отмечается для отдельных марок Рустама Тарико в массовом потребительском сегменте.

В 2019 году Группа компаний Рустама Тарико заключила с Российским экспортным центром договор на страховку экспортных поставок в размере 120 миллионов евро, в то время как за предыдущий год сумма страховки составляла только 80 миллионов евро. Благодаря сотрудничеству рост продаж агентских брендов «Руст» Тарико в 2018 году составил 25%. Всего было реализовано более 4,8 миллиона 9-литровых коробов продукции.

РЭЦ сообщает о быстром развитии экспорта: к концу 2018 года сумма продаж составила 160 млн долларов, а темп ежегодного прироста оценивается в 10%.