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Группа НЛМК реализует очередные программы социальной поддержки в период пандемии COVID-19

НЛМК и социальный партнер компании, благотворительный фонд «Милосердие», продолжают оказывать помощь сотрудникам и жителям регионов присутствия на фоне второй волны пандемии COVID-19:

  • До конца ноября 46 тысяч российских сотрудников компании получат единовременную денежную выплату. Общая сумма выплат работникам составит 1,4 млрд руб., дополнительно, компания компенсирует соответствующий подоходный налог;
  • Кроме того, до конца года:

— 10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании получат дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.;

— 15 тысячам многодетных семей, проживающих в семи городах присутствия компании, будет предоставлена денежная материальная помощь, общая сумма выплат составит около 20 млн руб.

Справка

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и Эксперт РА.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке.

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