Группа НЛМК выпустила мобильное приложение для клиентов

Группа НЛМК, международная металлургическая компания запустила для клиентов мобильное приложение «NLMK» в дополнение к действующему онлайн-магазину nlmk.shop .

Сервис сделает процесс покупок металлопродукции более удобным и быстрым: пользователи смогут сразу видеть цены, быстро находить нужную продукцию, выбирать ближайший склад для самовывоза или доставки и моментально осуществлять звонки менеджерам компании.

Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

В 2020 году объем онлайн-продаж компании вырос на 20%. Группа НЛМК продолжает развивать и совершенствовать онлайн-сервис продаж. В феврале этого года интернет-магазин nlmk.shop перешел на круглосуточный режим работы, в личном кабинете пользователя появилась возможность следить за статусом доставки.

Справка

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и Эксперт РА.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке.

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