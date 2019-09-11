Группа «Открытие» возобновляет автокредитование

Росгосстрах Банк, дочерняя компания банка «Открытие» с фокусом на обслуживании клиентов-автолюбителей, запустил флагманские кредитные продукты для частных лиц — классический автокредит на новые автомобили и автомобили с пробегом.

Программы «Кредит на новые автомобили» и «Кредит на автомобили с пробегом» позволяют приобрести автомобиль как отечественного, так и иностранного производителя. Клиентам доступно получение кредита на сумму до 3 млн рублей и на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 10,9% (в зависимости от выбранного типа автомобиля и условий страхования).

Также клиентам будет доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и КАСКО на сумму до 1,5 млн рублей. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.

«Символично, что 25-летие банка стало точкой отсчета для нашего амбициозного проекта. В ближайшее время будет полностью обновлена продуктовая линейка Банка, а начинаем мы с запуска автокредитов, — отметил Президент-Председатель Правления Росгосстрах Банка Алексей Токарев. — Продажи уже стартовали в 40 регионах у 350 партнеров банка. А до конца года планируется расширить географию сети до 78 городов присутствия. Надеемся, что наши программы автокредитования помогут приобрести понравившийся автомобиль, как новый, так и с пробегом, и станут удобным сервисом для наших клиентов и партнеров».

Продуктовый ряд в ближайшее время будет расширен и дополнен интересными опциями для автовладельцев. В планах до конца года — предложить клиентам продукты для финансирования сделок по покупке-продаже автомобиля между частными лицами, широкий спектр сберегательных продуктов, а также страховых и сервисных программ партнеров.

Полные условия программ кредитования

Новые авто. Ставка: от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. — 15,9%; от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. —14,9%. Дисконт при заключении полиса добровольного личного страхования — 3,00%. Срок кредита — 12−60 месяцев. Первоначальный взнос — от 20%. Требования к автомобилю: ТС категории «В», год выпуска ТС не ранее 2 лет до даты оформления кредита, дата выдачи ПТС / ЭПТС не превышает 2 года на дату выдачи кредита, отсутствие информации о постановке ТС на государственный учёт. Заключение договора страхования ТС — обязательно.

Авто с пробегом. Ставка: от 300 000 руб. до1 000 000 руб. — 16,9%; от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. — 15,9%. Дисконт при заключении полиса добровольного личного страхования — 3,00%. Дисконт при заключении полиса страхования ТС на весь срок действия кредитного договора — 2,00%. Срок кредита — 12−60 месяцев. Первоначальный взнос — от 20%. Требования к автомобилю: ТС категории «В», не попадающий под определение нового ТС и ограничения по возрасту автомобиля на момент оформления кредита: для ТС иностранного производства — 10 лет, для ТС отечественного производства — 4 года. Заключение договора страхования ТС — обязательно.

Авто без залога. Базовая процентная ставка — 16,9%. Сумма кредита от 100 000 руб. до 500 000 руб. Срок кредита —12−60 месяцев. Первоначальный взнос — от 0%. Требования к автомобилю — отсутствуют. Заключение договора страхования ТС — по желанию клиента. Оформление залога — не требуется.

Справка

РОСГОССТРАХ БАНК (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании клиентов-автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, ММВБ и др. www.rgsbank.ru

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.