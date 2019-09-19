Губернатор Алтайского края дал положительную оценку работе Россети Сибирь по подготовке к осенне-зимнему периоду

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание Правительства региона, где рассматривался вопрос о ходе подготовки топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ региона к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2019 — 2020 годов.

Директор Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» Николай Пантелеев в своем докладе отметил, что персонал крупнейшей электросетевой компании региона почти завершил подготовку энергообъектов к прохождению максимума нагрузок.

Основные мероприятия реализуются в рамках ремонтной кампании, которая выполнена почти на 80 процентов. Всего энергетики отремонтируют более семи тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, 230 подстанций 35−110 киловольт (кВ), расчистят 1800 гектаров просек ЛЭП. Объем вложений в ремонт оборудования — почти полмиллиарда рублей.

В компании реализуются и инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей Алтайского края: реконструкция подстанции 110 кВ «Северная» в Рубцовске, подстанции 110 кВ «Сиреневая» в краевом центре. Проводится установка реклоузеров на линиях электропередачи 10 кВ, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), замена высоковольтных вводов на подстанциях 110 кВ. Объем инвестиций, вложенных в развитие электросетевого комплекса, превышает миллиард рублей. Всего будет введено в эксплуатацию 326 километров линий электропередачи и 17 мегавольт ампер (МВА) новой мощности.

Для обеспечения качества, надежности, доступности энергоснабжения потребителей края в филиале ведется работа по консолидации электросетевых активов. В результате совместной с муниципалитетами инвентаризации на территории региона выявлено 292 бесхозных ЛЭП и 130 трансформаторных подстанций (ТП). На баланс филиала уже принято 232 ЛЭП и 106 ТП. С 2010 года филиалом приобретено еще 135 ЛЭП общей протяженностью 255,7 километров, и 133 ТП — это объекты, чьи собственники не имели возможности содержать их должным образом.

В преддверии зимы аварийный резерв Алтайского филиала укомплектован на 100%. 24 резервных источников питания находятся в исправном состоянии и всегда готовы к использованию. Для производства аварийно-восстановительных работ подготовлены 16 мобильных аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 112 человек и 86 единиц техники, а также, 259 ремонтно-эксплуатационных бригад: 1232 человек и 455 единиц техники.