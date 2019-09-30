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Губернатор Алтайского края вручил двум сотрудникам Алтайского филиала Россети Сибирь государственные награды

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена директору производственного отделения Северные электрические сети Александру Годунову.

Почетное звание «Заслуженный энергетик» Российской Федерации присвоено электромонтеру Ключевского участка Кулундинских электрических сетей Алексею Черных.

Александр Годунов посвятил работе в электросетевом комплексе Алтайского края 33 года, и все эти годы — в Северных электрических сетях. Впервые он пришел работать в Панкрушихинский район электрических сетей (РЭС) мастером. Последние десять лет руководит Северными сетями, которые обеспечивают электроэнергией и занимаются развитием инфраструктуры восьми крупных районов и города Камня-на-Оби.

Что бы ни случилось в сетях из-за сибирской непогоды, Александр Николаевич всегда руководит устранением технологических нарушений на месте, не из кабинета. Три года назад он непосредственно участвовал в восстановлении энергоснабжения линии электропередачи 110 кВ «Светлая-Камень». Годом позже из-за масштабного технологического нарушения на линии «Баево-Завьялово» лично участвовал в эвакуации детей из летнего оздоровительного лагеря.

Стаж работы в компании Алексея Черных — 26 лет. И все эти годы он работает электромонтером. Участвует в работах по реконструкции действующих и строительству новых энергообъектов. Например, принимал активное участие в масштабном проекте по строительству и реконструкции линии электропередачи в населенный пункт Селекционное Славгородского района. Благодаря проделанной работе значительно улучшилось качество энергоснабжения потребителей. Участвовал он и в программе ремонтов комплектных трансформаторных подстанций и воздушных линий 0,4 кВ в населенных пунктах Каип, Северка и Васильчуки.

Трудовые заслуги Алексея Михайловича были отмечены наградами неоднократно. Например, в 2012 году ему присвоено Почетное звание «Ветеран труда филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», позже был поощрен Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.

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