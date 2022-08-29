Губернатор и вкусные бренды. Как в «Изумрудном» прошел гастрономический фестиваль

В «Изумрудном» парке в минувшую субботу впервые прошел гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья», где пищевые предприятия презентовали свои товары. Продегустировать вкусности мог каждый.

В фестивале приняли участие боле 40 резидентов из 16 районов Алтайского края. Для пробы участники представили огромное количество продуктов: сыр, мед, колбасы, крупы, масло и многое другое.

Главным организатором стал Алтайпищепром. Создателям удалось сделать классный фуд-фестиваль в новом формате, где все активности располагались в зеленых зонах.

Организаторы позаботились об эстетике, в первую очередь, отказавшись от торговых палаток — все резиденты расположились в деревянных домиках или красивых брендированных шатрах.

Парк украсили лентами, разработали несколько фотозон, создали современный дизайн для праздника, и главное — проработали навигацию для удобства гостей: карту фестиваля, подробное расписание всех активностей и указатели.

Гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022 . Лада Зубкова , altapress.ru

Гости отмечали яркую атмосферу праздника. «Чем больше людей будут знать о местных брендах с высоким качеством, тем лучше и быстрее будут развиваться сами предприятия», — поделился Алексей Попеляев, доцент кафедры частной зоотехники АГАУ, отмечая важность фестиваля для предпринимателей.

«Изумрудный» посетил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Чувствуется, что праздник получился, — сказал он. — Приятно видеть, как предприятия переработки сохраняют производство, держат марку по качеству, а ассортимент только растет», — отметил губернатор.

Лада Зубкова.