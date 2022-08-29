29 августа
﻿
Потребитель

Губернатор и вкусные бренды. Как в «Изумрудном» прошел гастрономический фестиваль

В «Изумрудном» парке в минувшую субботу впервые прошел гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья», где пищевые предприятия презентовали свои товары. Продегустировать вкусности мог каждый.

Гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022.
Гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022.
Лада Зубкова, altapress.ru

В фестивале приняли участие боле 40 резидентов из 16 районов Алтайского края. Для пробы участники представили огромное количество продуктов: сыр, мед, колбасы, крупы, масло и многое другое.

Главным организатором стал Алтайпищепром. Создателям удалось сделать классный фуд-фестиваль в новом формате, где все активности располагались в зеленых зонах.

Организаторы позаботились об эстетике, в первую очередь, отказавшись от торговых палаток — все резиденты расположились в деревянных домиках или красивых брендированных шатрах.

Парк украсили лентами, разработали несколько фотозон, создали современный дизайн для праздника, и главное — проработали навигацию для удобства гостей: карту фестиваля, подробное расписание всех активностей и указатели.

Гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022.
Гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022.
Лада Зубкова, altapress.ru

Гости отмечали яркую атмосферу праздника. «Чем больше людей будут знать о местных брендах с высоким качеством, тем лучше и быстрее будут развиваться сами предприятия», — поделился Алексей Попеляев, доцент кафедры частной зоотехники АГАУ, отмечая важность фестиваля для предпринимателей.

«Изумрудный» посетил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Чувствуется, что праздник получился, — сказал он. — Приятно видеть, как предприятия переработки сохраняют производство, держат марку по качеству, а ассортимент только растет», — отметил губернатор.

Лада Зубкова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость