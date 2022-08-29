Губернатор и вкусные бренды. Как в «Изумрудном» прошел гастрономический фестиваль

В фестивале приняли участие боле 40 резидентов из 16 районов Алтайского края. Для пробы участники представили огромное количество продуктов: сыр, мед, колбасы, крупы, масло и многое другое.
Главным организатором стал Алтайпищепром. Создателям удалось сделать классный фуд-фестиваль в новом формате, где все активности располагались в зеленых зонах.
Организаторы позаботились об эстетике, в первую очередь, отказавшись от торговых палаток — все резиденты расположились в деревянных домиках или красивых брендированных шатрах.
Парк украсили лентами, разработали несколько фотозон, создали современный дизайн для праздника, и главное — проработали навигацию для удобства гостей: карту фестиваля, подробное расписание всех активностей и указатели.
Гости отмечали яркую атмосферу праздника. «Чем больше людей будут знать о местных брендах с высоким качеством, тем лучше и быстрее будут развиваться сами предприятия», — поделился Алексей Попеляев, доцент кафедры частной зоотехники АГАУ, отмечая важность фестиваля для предпринимателей.
«Изумрудный» посетил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Чувствуется, что праздник получился, — сказал он. — Приятно видеть, как предприятия переработки сохраняют производство, держат марку по качеству, а ассортимент только растет», — отметил губернатор.
Лада Зубкова.