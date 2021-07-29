Губернатор подписал указ о проведении краевого конкурса «Юрист-Профессионал 2021»

Осенью 2021 года пройдет конкурс для юристов Алтайского края. Старт конкурса запланирован в сентябре.

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, стаж (опыт) работы не менее 5 лет и осуществляющие профессиональную деятельность в сфере юриспруденции на территории Алтайского края.

Информация о сроках и подробностях проведения будет размещена до 5 сентября на официальном сайте Правительства Алтайского края и на сайте компании Юркомп.

Жюри конкурса «Юрист-Профессионал». Архив компании Юркомп

Конкурс состоит из двух этапов.

На отборочном этапе пройдет прием заявок и в течение 30 рабочих дней отборочное тестирование претендентов.

Претендентам необходимо направить заявку на электронную почту, которая будет указана в официальном извещении. К заявке нужно приложить копии документов:

диплома о получении высшего образования по специальности , направлению подготовки «Юриспруденция»;

направлению подготовки «Юриспруденция»; документов , подтверждающих осуществление профессиональной деятельности на территории Алтайского края и наличие стажа ( опыта) работы не менее 5 лет.

Участник конкурса «Юрист-Профессионал». Архив компании Юркомп Участники конкурса «Юрист-Профессионал». Архив компании Юркомп Участник конкурса «Юрист-Профессионал». Архив компании Юркомп

Участие во втором этапе примут 15 человек, набравшие наибольшее количество баллов по результатам теста.

Второй этап пройдет в очном формате. Выполнение заданий будет оценивать конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.

Победитель конкурса и участники конкурса, занявшие второе и третье места, в торжественной обстановке награждаются дипломами Губернатора Алтайского края и получают денежный приз: победитель конкурса — 25 тысяч рублей; участник конкурса, занявший второе место, — 15 тысяч рублей; участник конкурса, занявший третье место, — 10 тысяч рублей.

Победитель конкурса Иван Манастырский. Архив компании Юркомп

Если у вас есть вопросы по проведению конкурса, задайте их по адресу media@jurkomp.ru.