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Губернатор подписал указ о проведении краевого конкурса «Юрист-Профессионал 2021»

Осенью 2021 года пройдет конкурс для юристов Алтайского края. Старт конкурса запланирован в сентябре.

Краевой конкурс «Юрист-Профессионал».
Краевой конкурс «Юрист-Профессионал».
Архив компании Юркомп

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, стаж (опыт) работы не менее 5 лет и осуществляющие профессиональную деятельность в сфере юриспруденции на территории Алтайского края.

Информация о сроках и подробностях проведения будет размещена до 5 сентября на официальном сайте Правительства Алтайского края и на сайте компании Юркомп.

Жюри конкурса «Юрист-Профессионал».
Жюри конкурса «Юрист-Профессионал».
Архив компании Юркомп

Конкурс состоит из двух этапов.

На отборочном этапе пройдет прием заявок и в течение 30 рабочих дней отборочное тестирование претендентов.

Претендентам необходимо направить заявку на электронную почту, которая будет указана в официальном извещении. К заявке нужно приложить копии документов:

  • диплома о получении высшего образования по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция»;
  • документов, подтверждающих осуществление профессиональной деятельности на территории Алтайского края и наличие стажа (опыта) работы не менее 5 лет.
Участник конкурса «Юрист-Профессионал».
Участник конкурса «Юрист-Профессионал».
Архив компании Юркомп
Участники конкурса «Юрист-Профессионал».
Участники конкурса «Юрист-Профессионал».
Архив компании Юркомп
Участник конкурса «Юрист-Профессионал».
Участник конкурса «Юрист-Профессионал».
Архив компании Юркомп

Участие во втором этапе примут 15 человек, набравшие наибольшее количество баллов по результатам теста.

Второй этап пройдет в очном формате. Выполнение заданий будет оценивать конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.

Победитель конкурса и участники конкурса, занявшие второе и третье места, в торжественной обстановке награждаются дипломами Губернатора Алтайского края и получают денежный приз: победитель конкурса — 25 тысяч рублей; участник конкурса, занявший второе место, — 15 тысяч рублей; участник конкурса, занявший третье место, — 10 тысяч рублей.

Победитель конкурса Иван Манастырский.
Победитель конкурса Иван Манастырский.
Архив компании Юркомп

Если у вас есть вопросы по проведению конкурса, задайте их по адресу media@jurkomp.ru.

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