27 июля
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Потребитель

Губернатор российского региона решил напоить иван-чаем всю страну после слов Путина

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширения производства в регионе иван-чая и пообещал напоить им всю страну, сообщает РИА Новости.

Иван-чай.
Иван-чай.
СС0

Региональные власти присвоят предприятию-производителю в Череповце статус «масштабного инвестпроекта».

Что произошло

Разговор об иван-чае состоялся 20 июля, на форуме. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали об этом растении, а президент пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив, что традиционный русский напиток из этого растения полезней кока-колы, где «одна химия», напоминает bfm.ru.

Минсельхоз РФ сообщил, что поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции и уже прорабатывает этот вопрос.

Между тем барнаульский пивзавод будет производить «Кока-Колу» по столетнему рецепту из Атланты.

Фестиваль

С 28 по 31 июля в экопоселении Чачжаевка в селе Алтайском пройдет Сибирский фестиваль чая.

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