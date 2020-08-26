Губернатор российского региона решил сам записаться к врачу и потерпел фиаско

В регистратуре губернатор пытался взять талоны к эндокринологу, неврологу или окулисту, но ни к одному из них попасть не смог.

«Всем практически занимаются терапевты», — ответила главе региона сотрудница медучреждения.

Потерпев неудачу, глава региона обратился к руководителям медучреждений.

«Уже пора активно браться за это и находить специалистов. Со своей стороны правительство региона сделало очень хорошие базовые условия. Благодаря решению о выплатах максимальных „северных“, становимся привлекательны с первого дня работы», — заявил Дмитрий Артюхов.

Об установлении максимальных северных выплат приезжающим на Ямал специалистам губернатор заявил еще в декабре прошлого года, пишет ura.ru. По словам губернатора, северные надбавки с 1 января составляют 80% с первого дня работы специалистов. <Ранее у людей уходило на накопление северных надбавок от 2,5 до 5 лет.>

Северные надбавки — выплаты работодателя, которые направлены на привлечение граждан к переселению и работе в районах Крайнего Севера. Уровень выплат зависит от того, как долго работник трудится в регионе.

Аналогичные правила действуют также в Ханты-Мансийском АО.