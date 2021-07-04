Губернатор Томенко установил, кому нежелательно ограничивать подачу электроэнергии

Губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, определяющий перечень организаций, которым не следует ограничивать подачу электроэнергии.

Полное название указа — «Об утверждении перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям». Документ опубликован на сайте правительства.

В общей сложности в перечень включено более 1600 организаций Алтайского края.

В первую очередь это муниципальные, региональные и федеральные органы власти, медицинские учреждения, ресурсоснабжающие организации, ветеринарные управления и т.д.

Иногда этот список называют «неотключаемые организации». Впрочем, даже для такой категории потребителей ест специальный режим полного ограничения в том случае, если они не оплачивают предоставленный ресурс.