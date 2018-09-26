Коммунистке из Рубцовска, победившей в конкурсе за лучшее селфи с выборов, отказали в призе

Рубцовчанка Анастасия Карелина победила в конкурсе на лучшую фотографию во время губернаторских выборов. Однако приз — iPad — ей выдать отказались, так как она побеждала в похожем розыгрыше раньше, пишет «Барнкфакс».

Аналогиный конкурс проходил во время мартовских президентских выборов. Тогда больше всего лайков получил снимок Калелиной с избирательного участка. Она получила iPhone. Девушка решила поучаствовать и во втором розыгрыше. В сентябре Анастасия связалась с организаторами конкурса, чтобы подтвердить право участвовать повторно. Ей ответили, что никаких ограничений нет.

19 сентября Карелину назвали в числе победителей конкурса. Но приз ей выдавать отказались. «Вы очень активный участник, но произошла небольшая накладка. Вы уже выиграли у нас iPhone по лайкам, за конкурс мы вручаем только один крупный приз за лайки, поэтому iPad мы вручим другому победителю. Спасибо вам за участие в конкурсе «Мой голос 22», — ответили ей представители местного СМИ — организатора конкурса.

Девушка написала жалобу в Роспотребнадзор.

Отметим, Анастасия Карелина — помощник депутата АКЗС от КПРФ Вероники Лапиной, а также один из администраторов групп «Беспредел — обратная сторона Рубцовска» в соцсетях.