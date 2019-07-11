Химические опыты и выживание в джунглях: чему учат детей в детских лагерях Барнаула

Летний городской лагерь — хорошее решение для тех родителей, которым нужно занять ребенка, пока они на работе. При этом желательно, чтобы он был накормлен, ничего не натворил и провел время весело и с пользой. В обзоре altapress.ru — городские летние лагеря, их услуги и цены.

Юные блогеры и бизнесмены

В Барнауле досуговые учреждения предлагают широкие образовательные программы. Ребенок может заняться изучением робототехники, мультипликации, журналистики, а также стать видеоблогером или бизнесменом, изучить языки или заняться спортом.

Для того чтобы открыть полноценное детское учреждение, от предпринимателей требуется значительные усилия, связанные с организацией материальной базы. Необходимо помещение, пригодное для этой деятельности, а также оборудование, которое будет использоваться для учебно-воспитательного процесса.

По словам Сергея Толкачева, соруководителя «Магис Дети», городской лагерь в идеале должен иметь бассейн, спортивную площадку, аудиторию для проведения мастер-классов и занятий и кафе.

Ребенок. СС0

Сказка для детей

Высокие требования и к самим педагогам. Хотеть работать с детьми здесь недостаточно, обязательный пункт — наличие педагогического образования, опыт работы и желание развиваться. По словам Татьяны Беликовой, руководителя клуба «Уникум, чтобы быть в теме, преподавателям приходиться постоянно учиться.

«Качественные специалисты — это основа любой компании, — считает Алика Зайцева, соруководитель «Магис Дети». — Для того чтобы организовать работу детского лагеря, нужно быть готовым к трудностям. И знать, что ты создаешь для детей сказку».

Отбор преподавателей в «Магис Дети» проходит по жестким правилам. «Прежде чем приступить к работе, они сдают «допуск» — экзамен по билетам. Проверяются педагогические знания, а также знания психологии и возрастных особенностей детей, кроме этого, необходимо быть в курсе норм СанПин и уметь оказывать первую помощь», — поясняет Алика Зайцева.

Меньше времени на гаджеты

Городские лагеря в рекламе обещают тематические смены, познавательную программу, мастер-классы, экскурсии, организуют авторские смены в стиле Гарри Поттера, путешествий из «Орла и решки», супергероев.

Дети. СС0

«Мы подбираем темы, исходя из того, чем увлекаются дети. Слушаем их, запоминаем, что им нравится. При этом в «Уникуме» количество часов распределено так, чтобы дети были более-менее загружены и в то же время могли отдохнуть», — говорит Татьяна Беликова.

В барнаульских городских лагерях программы составляются так, чтобы у детей было меньше времени на гаджеты. Каждые 30−40 минут занятия меняются. Творчество приходит на смену спорту, потом — время тренингам.

«День ребенка в нашем лагере проходит так: зарядка, завтрак, общелагерные занятия, тренировка, прогулка, обед, бассейн, мастер-классы, подготовка к вечерним мероприятиям, ужин», — добавляет Алика Зайцева.

По словам Татьяны Беликовой, это не тот бизнес, который приносит сверхприбыль, здесь работают ради будущего детей.

5 детских лагерей с интересными программами

«Магис Дети» Здесь акцент на спорт. Детям предоставляются виды спорта, которые доступны в клубе и для взрослых: дзюдо, кроссфит, йога, танцы, смешанные единоборства, мастер-классы по закаливанию, плавание. Также с ребятами занимаются вокалом и музыкой, английским языком, проводятся творческие и кулинарные мастер-классы. Кроме этого, пройдет смена в режиме игры «Монополия», где участники получат стартовый капитал, который со временем можно увеличить, занявшись бизнесом или найдя работу. В режиме игры дети получат тендеры на постройку зданий. В течение смены они будут заниматься строительством и бороться за звание «Лучший город». Питание: трехразовое.

Прогулки: ежедневные ( с поправкой на погоду).

с поправкой на погоду). Возраст: с трех до шести ( есть сонный час) лет и с шести до 13 лет.

есть сонный час) лет и с шести до 13 лет. Когда: смена каждые две недели в течение всего сезона до 28 августа , с 9:00 до 18:00.

с 9:00 до 18:00. Где: Красноармейский , 25 , Взлетная , 25.

25 Взлетная 25. Сколько стоит: 8500 рублей за смену. Клуб робототехники «Уникум» Дети будут отдыхать и учиться робототехнике, журналистике, видеоблогингу, мультипликации. Помимо основных занятий проводятся мастер-классы: актерское мастерство, анимация, нумерология, создание «магической» газеты, изучение особенностей выживания в джунглях. Также проводятся психологические тренинги, тренинги на командообразование и выявление лидерских качеств. Питание: трехразовое.

Прогулки: ежедневные ( с поправкой на погоду).

с поправкой на погоду). Возраст: с семи до 12 лет.

Когда: смена каждые две недели в июле и августе , с 10:00 до 17:00 ( по договоренности можно приходить к 8:30).

с 10:00 до 17:00 по договоренности можно приходить к 8:30). Где: Шумакова , 17-а.

17-а. Сколько стоит: 8800 рублей за смену. Мультиформатный детский клуб «Кенгу Room» В этом году клуб будет с мультиспортивным уклоном — ребят ожидают спортивные развлечения под руководством тренера и воспитателя: футбол, баскетбол, настольный теннис, ушу, дартс, шахматы и шашки. Детей также научат блогингу, вокалу, плаванию. Будет работать «Английская гостиная» (языковой игровой практикум), театральная студия. В тематических сменах ребята самостоятельно проведут зрелищные химические и физические опыты и узнают их природу, окажутся в роли танцоров, раскроют тайны популярных профессий. Питание: четырехразовое.

Прогулки: две в день ( с поправкой на погоду).

с поправкой на погоду). Возраст: с пяти до семи лет и с семи до 12 лет.

Когда: смена каждые две недели до 24 августа , с 8:30 до 18:00.

с 8:30 до 18:00. Где: Г. Исакова , 264.

264. Сколько стоит: 800 рублей — день. При оплате сразу за неделю — 3500 рублей. Центр детского развития «Апельсинка» Детей ждут тематические смены, где им дадут знания о великих путешественниках и странах мира. Занимательная наука будет представлена опытами и экспериментами, для творческих ребят доступна программа Art-time. В каждом блоке проводятся мастер-классы. Например, рисование песком на профессиональном оборудовании. Кроме этого — игры с аниматорами и ростовыми куклами. Прогулки: ежедневные ( с поправкой на погоду).

с поправкой на погоду). Питание: трехразовое.

Возраст: с четырех до 12 лет.

Когда: смена каждые две недели до 24 августа , с 9:00 до 18:00.

с 9:00 до 18:00. Где: ул. Малахова , 62 , ул. Сергея Ускова , 15.

62 ул. Сергея Ускова 15. Сколько стоит: 800 рублей — день , две недели — 7150 рублей. Летний лагерь STEM-центра Две недели интеллектуального и личностного развития: детей ждет знакомство с естественными науками, мастер-классы и групповые игры на свежем воздухе. Каждая смена посвящена известной личности: Леонардо да Винчи, Стив Джобс, Стивен Хокинг, Билл Гейтс. Ребята узнают, чем прославились эти люди и как изменили мир. Также детей ждет: изучение инженерно-технических специальностей и развитие креативного и абстрактного мышления. Питание: трехразовое.

Прогулки: ежедневные ( с поправкой на погоду)

с поправкой на погоду) Возраст: с четырех до 12 лет

Когда: смена каждые две недели до 23 августа , с 9:00 до 19:00.

с 9:00 до 19:00. Где: Лазурная , 35.

35. Сколько стоит: 13 500 рублей за смену.

Екатерина Скорых