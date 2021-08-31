Хлеб и зрелище. «Зоя» Сергея Шнурова спела о страсти к выпечке из «Пятёрочки» и записала клип

Группа «Зоя» — новый продюсерский проект шоу-мена Сергея Шнурова — выпустила дебютный клип на песню «Мне бы хлеба». Его главная героиня рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые нашла в сети «Пятёрочка».

По сюжету, девушка не может и дня прожить без свежего багета, но изо всех сил пытается справиться с зависимостью. В конце концов, главная героиня терпит «вкусное» фиаско. Она все же поддается своей страсти и однажды ночью отправляется в ближайший магазин «Пятёрочка». Здесь перед ней предстает витрина со свежей и манящей выпечкой.

Дальнейшие действия разворачиваются уже в хлебном отделе магазине сети. Кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с «хлебобулочной недостаточностью».

К слову, клип на песню «Хлеб» стал первым в истории группы «Зоя». Его режиссером выступил Павел Сидоров.

Сергей Шнуров,

шоу-мен:

— «Пятёрочка» есть практически в каждом дворе и знакома чуть ли не каждому россиянину. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Главную героиню клипа понять не сложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и всё-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей «Пятёрочке» у дома появляется собственная пекарня с порядка 30 различными видами выпечки. Так что бороться со своей «врождённой хлебобулочностью» вовсе не стоит, а утолить «хлебидо» можно без труда. Тем более что в пару к хлебу или булочке в новых «Пятёрочках» можно взять свежесваренный кофе.

Собственные пекарни, продукция одной из которых не дает покоя «Зое», стали появляться в магазинах «Пятёрочка» в 2019 году вместе с запуском обновленной концепции. Сейчас в ассортименте отдела «Горячий хлеб» представлены различные виды хлеба, багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.

Справка

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая также включает в себя супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель». На 30 июня 2021 года в стране работали 17 268 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ.