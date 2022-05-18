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Потребитель

Хлеб резко подорожал в Алтайском крае

В Алтайском крае цены на хлеб подскочили на 10,1% за первый квартал 2022 года. Наиболее ощутимый рост произошел в марте, и по сравнению с февралем продукт подорожал на 7,5%, пишет «Толк».

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Глава Алтайпищепрома Александр Большаков рассказал, что сильнее всего — на 11,1% — увеличилась стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки. А вот ржаной и ржано-пшеничный хлеб стали дороже на 7,4% за этот же период.

По его словам, в 2022 году региону выделили 52,2 млн рублей из федерального бюджета, чтобы поддержать производителей хлеба и хлебобулочной продукции. Эти деньги предоставят в виде субсидий. Предполагается, что они помогут сдержать рост отпускных цен на товар.

Однако пока заявки на субсидии принимать не начали, поскольку «необходимые правовые акты приводят в соответствие с законодательством».

«Субсидии будут предоставляться не на весь хлеб и хлебобулочные изделия, а только на продукцию недлительного хранения (менее 5 суток), то есть наиболее массовую. Главным условием остается неповышение отпускных цен на нее», — уточнил Большаков.

Кстати, предоставить документы на компенсацию можно будет за период с 1 января 2022 года.

В настоящий момент власти заканчивают работу по корректировке нормативных документов.

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