Хлеб резко подорожал в Алтайском крае

Глава Алтайпищепрома Александр Большаков рассказал, что сильнее всего — на 11,1% — увеличилась стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки. А вот ржаной и ржано-пшеничный хлеб стали дороже на 7,4% за этот же период.
По его словам, в 2022 году региону выделили 52,2 млн рублей из федерального бюджета, чтобы поддержать производителей хлеба и хлебобулочной продукции. Эти деньги предоставят в виде субсидий. Предполагается, что они помогут сдержать рост отпускных цен на товар.
Однако пока заявки на субсидии принимать не начали, поскольку «необходимые правовые акты приводят в соответствие с законодательством».
«Субсидии будут предоставляться не на весь хлеб и хлебобулочные изделия, а только на продукцию недлительного хранения (менее 5 суток), то есть наиболее массовую. Главным условием остается неповышение отпускных цен на нее», — уточнил Большаков.
Кстати, предоставить документы на компенсацию можно будет за период с 1 января 2022 года.
В настоящий момент власти заканчивают работу по корректировке нормативных документов.