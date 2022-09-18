18 сентября
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H&M в ТРЦ Galaxy закроется через неделю. Барнаульцы ринулись покупать штанишки со скидкой

H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy закроется через неделю — 26 сентября. Объявление с такой информацией вывесили в магазине. Жители краевой столицы ринулись скупать штаны и кофточки. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на месте событий.

H&M в ТРЦ Galaxy.
H&M в ТРЦ Galaxy.
Анна Зайкова.

Сейчас в магазине шведского бренда действует скидка 50%. Она продлится до закрытия.

На кассах в отделе выстроились довольно длинные очереди.

Некоторые полки совсем пустые — нет даже манекенов.

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