H&M в ТРЦ Galaxy закроется через неделю. Барнаульцы ринулись покупать штанишки со скидкой

Сейчас в магазине шведского бренда действует скидка 50%. Она продлится до закрытия.
На кассах в отделе выстроились довольно длинные очереди.
Некоторые полки совсем пустые — нет даже манекенов.
H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy закроется через неделю — 26 сентября. Объявление с такой информацией вывесили в магазине. Жители краевой столицы ринулись скупать штаны и кофточки. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на месте событий.
Сейчас в магазине шведского бренда действует скидка 50%. Она продлится до закрытия.
На кассах в отделе выстроились довольно длинные очереди.
Некоторые полки совсем пустые — нет даже манекенов.
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