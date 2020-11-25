Хочешь квартиру в Москве? «Пятёрочка» вновь исполняет новогодние желания

Уже третий раз торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo запускает беспрецедентную новогоднюю акцию «Исполняем мечты!». Победители получат в подарок квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы.

Шанс выиграть призы может поучить любой владелец «Выручай-карты». Для этого в личном кабинете программы лояльности или в мобильном приложении нажмите кнопку «Участвую».

Далее за каждую покупку в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей, применяя действующую «Выручай-карту», накапливай «шансы» на выигрыш. Акция действует до 11 января включительно. Чем больше покупок — тем больше «шансов».

Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнера акции PepsiCo — брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda любого объема — гостю будет начисляться дополнительный «шанс».

Еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш сертификатов интернет-магазина OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту».

Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Новый год — один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. Уже третий год подряд «Пятёрочка» проводит акцию «Исполняем мечты!». Шанс получить в подарок собственную квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить! Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты ещё приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты.

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92). Общий период проведения Акции: с «26» ноября 2019 года по «28» февраля 2020 года (включительно). Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на официальном сайте 2021.5ka.ru