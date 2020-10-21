Холдинг «Алтайлес» взял шефство над участком парка «Изумрудный» в Барнауле

Первые работы по благоустройству участка парка завершены: весной и осенью сотрудники холдинга «Алтайлес» высадили 65 деревьев. В следующем году работы по озеленению парка продолжатся. По задумке здесь появится участок ленточного бора. Саженцы хвойных деревьев выращены в лесных питомниках компании. Породы — сосна и ель.

Как отметил управляющий парком Владислав Вакаев, холдинговая компания «Алтайлес» — одна из первых алтайских организаций, предложивших свою помощь в восстановлении парка.

Владислав Вакаев,

управляющий парком «Изумрудный»:

В реализации проекта по возрождению «Изумрудного» мы особо рассчитывали на поддержку бизнеса. Любимый парк барнаульцев — отличное место для того, чтобы продемонстрировать свою социальную и экологическую ответственность, готовность внедрять новые «зеленые» технологии. Это и высадка деревьев, и помощь в создании объектов инфраструктуры парка, и создание уникального арт-объекта — верстового столба. Надеюсь, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень — шефства над одной из природных зон парка.

Фото ЛКХ «Алтайлес»

Верстовой столб установлен на месте, где раньше проходил Томский тракт. Арт-объект изготовлен на заводе домостроения компании в с. Топчихе Алтайского края. Материал — клееный брус, из которого производятся экологичные и долговечные дома, бани, гостиничные комплексы. Срок службы — не менее ста лет. Верстовой столб показывает расстояние до городов и сел Алтайского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Верстовой столб установлен в парке «Изумрудный» Фото ЛКХ «Алтайлес»

Установка столба — идея барнаульского историка и краеведа Данила Дегтярева.

Данил Дегтярев,

барнаульский историк и краевед:

Мне удалось установить, что именно на этом месте была развилка двух старинных дорог — старого и нового Томско-Московского тракта. Я предложил обозначить эту точку верстовым столбом, как это и было принято в царской России. Это символический перекресток, центр дорог старого Алтая.

Верстовой столб установлен в парке «Изумрудный» Фото ЛКХ «Алтайлес»

Отметим, что благоустройство парков и мест отдыха — приоритетное направление социальной политики холдинга «Алтайлес». Подшефные территории находятся в Рубцовске, Камне-на-Оби, с. Михайловское. Здесь сотрудники холдинга убирают аварийные деревья и меняют их на молодые саженцы, устанавливают лавочки, детские площадки, урны для мусора. В 2021 году работа по благоустройству подшефных территорий продолжится.