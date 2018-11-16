Энергетики рассказали, почему в некоторых барнаульских квартирах до сих пор холодно

В редакцию altapress.ru обратились больше 10 барнаульцев с жалобами на холод в квартирах. В СГК рассказали, как реагируют на такие жалобы и почему в большинстве таких случаев виноваты УК и ТСЖ.

В прошлом году в середине октября на улице уже был стойкий «минус». В этом году температура была выше 0, поэтому интенсивно топить начали позже.

Температурный график, по которому работает СГК, привязан к наружному воздуху. Если на улице 0 — температура теплоносителя должна быть 70 градусов. При -20 и ниже теплоноситель прогревают до 120 градусов. Этот метод правильный, тем более, что другого еще не придумали, говорят в СГК.

Александр Гросс,

директор Барнаульской тепломагистральной компании:

Во время недавнего часа прямого провода к нам поступило около 20 жалоб на холод. Мы все проверили, и оказалось, что в четырех случаях действительно был недогрев. Остальные квартиры либо обогревались нормально, либо это была проблема УК.

В СГК заверили, что если выявляют недогрев, то с этой ситуацией справляются очень быстро: инспектор выдает предписание на увеличение подачи тепла, и его незамедлительно исполняют.

Александр Гросс,

директор Барнаульской тепломагистральной компании:

Мы не хотим никого заморозить. Но и если на улице тепло, зачем выдавать лишнюю энергию, за которую люди будут платить? Мы заинтересованы в том, чтобы топить столько, сколько нужно потребителю.

Если в квартирах одного дома сильно разнится температура (например, в одной +18, в другой +25) — это проблемы внутридомовых систем. Значит, энергия распределена неравномерно, либо отопительные приборы находятся в плохом состоянии, говорят в СГК.

Александр Гросс,

директор Барнаульской тепломагистральной компании:

Если УК говорит, что «это ТЭЦ виновата» — значит, они не хотят работать качественно. Потому что если есть к нам вопросы, они могут с нами связаться без проблем. Мы сотрудничаем со всеми управляющими компаниями и оперативно реагируем на замечания. У нас для этого есть целый штат инспекторов, которые занимаются регулировкой температуры.

Altapress.ru передаст все проблемные адреса в СГК, чтобы компания смогла детально разобраться в каждой ситуации. Если в вашем доме холодно, пишите об этом в комментариях либо через форму «Задать вопрос» или «Пожаловаться».