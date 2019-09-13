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Холодает. Когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Жители Барнаула с установлением холодной погоды начинают жаловаться на низкую температуру в своих квартирах. В городской администрации редакции altapress.ru рассказали, как в краевой столице обстоят дела со стартом отопительный сезон.

Отопительный сезон.
Отопительный сезон.
pixabay.com

Длительное время решение о начале отопительного сезона принималось после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток составляла не более +8 градусов.

Однако теперь законодательные нормы изменились, и решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. После того, как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о начале отопительного сезона.

К примеру, в прошлом году, отопительный сезон в Барнауле стартовал 19 сентября, а в 2017-м — 20 сентября.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что специалисты комитета по энергоресурсам и газификации проводят мониторинг наружных температур воздуха. В целом ситуация с температурным режимом в городе оценивается, как комфортная.

Как уточнили в мэрии, на следующей неделе в краевой столице прогнозируется потепление, а значит острой необходимости в том, чтобы включать отопление, барнаульцы могут и не увидеть.

Однако граждане могут воспользоваться своим правом настаивать на подаче тепла в заявительном порядке. Для этого им следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для решения вопроса.

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