Холодает. Когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Длительное время решение о начале отопительного сезона принималось после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток составляла не более +8 градусов.
Однако теперь законодательные нормы изменились, и решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. После того, как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о начале отопительного сезона.
К примеру, в прошлом году, отопительный сезон в Барнауле стартовал 19 сентября, а в 2017-м — 20 сентября.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что специалисты комитета по энергоресурсам и газификации проводят мониторинг наружных температур воздуха. В целом ситуация с температурным режимом в городе оценивается, как комфортная.
Как уточнили в мэрии, на следующей неделе в краевой столице прогнозируется потепление, а значит острой необходимости в том, чтобы включать отопление, барнаульцы могут и не увидеть.
Однако граждане могут воспользоваться своим правом настаивать на подаче тепла в заявительном порядке. Для этого им следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для решения вопроса.