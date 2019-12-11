Холодные отношения: почему опустели барнаульские меховые салоны

«Сидим пустые»: резкий спад продаж
В барнаульских меховых салонах сейчас только скучающие продавцы — выбор огромный, а покупателей нет совсем.
«Перед Новым годом и после него — всегда затишье. Люди тратят деньги на праздник. Наш магазин старается завлечь скидками: можем предложить более низкие цены, так как мы работаем в собственном помещении и не нужно платить аренду», — рассказывает продавец центра верхней одежды «Флорида» Ольга.
Одни продавцы связывают спад продаж с отсутствием денег у покупателей, другие — с недостаточно холодной погодой в начале декабря.
«Все из-за погоды. Если бы ударили нормальные морозы, продажи пошли бы лучше», — размышляет продавец мехового шоурума @norkabarnaul Мария.
Но все же главный бич продавцов — низкая покупательная способность.
Наталья Пинчук,
владелица мехового салона «Персона»:
Хотят-то шубу все — и пионеры, и пенсионеры. Но у людей нет денег.
Уныния бизнесменам добавляет и то, что меховые изделия, которые продаются с таким трудом сейчас, с нового года могут подорожать. А значит, покупатели и вовсе забудут дорогу в салоны.
Татьяна,
продавец мехового салона «Винтер»:
Спад продаж серьезный. По сравнению с прошлым годом — в два, а то и в три раза. Вот сейчас вроде сезон продаж, а мы сидим пустые. Страшно подумать, что будет после Нового года, когда цены на шубы поднимутся.
Платить за роскошь барнаульские дамы не готовы. «Откровенно, у нас не самый богатый регион. В районе 70 тыс. рублей за шубу — еще более менее нормально расстаются, а выше уже нет», — объясняет продавец центра верхней одежды «Флорида» Ольга.
«Проблем не прибавилось»: обязательное чипирование
С 12 августа 2016 года продажа немаркированных изделий из натурального меха в России с странах ЕАС объявлена незаконной.
Теперь на каждое меховое изделие закрепляется радиочастотный чип. Зеленый — для российского меха, а красный — для импортного. Это помогает избежать торговли нелегальными товарами.
С 1 июня 2019 года информационная система маркировки изделий из меха перешла в единую систему отслеживания товаров «Честный знак».
Наталья Пинчук отмечает, что «чипирование на работе магазина никак не отразилось и никаких проблем не прибавилось».
Цифра
Участниками программы маркировки стали 12 647 меховых салонов.
Всего за 3,5 года было промаркировано 20 399 759 изделий.
«Мода и Барнаул несовместимы»: однообразный ассортимент
Несмотря на огромный выбор меховых изделий, ассортимент изделий, представленный в барнаульских салонах, довольно однообразный.
Наталья Пинчук,
владелица мехового салона «Персона»:
Барнаул и мода — это вообще несовместимые вещи. У нас процентов пять во всем городе модниц. Остальные — ужас. Не доказать, не понимают. Не буду возить ничего модного и красивого — зачем?! В нашем городе на этом денег не заработаешь.
В основном в барнаульских меховых салонах представлены шубы из норки. Стоимость — от 55 до 200 тыс. рублей. Цена зависит от модели, длины и качества меха. «Я ношу только норку. В ней тепло даже в минус 40. И в помещении не жарко: очень комфортный мех», — объясняет свой выбор Инна, продавец мехового салона «СнеЖанна».
Ольга,
продавец центра верхней одежды «Флорида»:
Песец, кролик — это прошлый век. Сейчас покупатели предпочитают норковые шубы, которые и выглядят дорого, и морозы выдерживают до минус 40.
«Чаще всего барнаульские покупательницы отдают предпочтение светлым тонам, многим нравится поперечная выкладка меха», — комментирует Ольга.
«Ни один верблюд не пострадал»: экошубы в тренде
Недорогой альтернативой натуральной шубе выступают изделия из экомеха. Он, по мнению некоторых жительниц Барнаула, и выглядит интереснее, и гораздо дешевле. А тот факт, что в такой шубе холодно — просто заблуждение, утверждает владелица магазин верхней одежды Oouterwear Ксения Кряжева.
Ксения Кряжева,
владелица магазин верхней одежды Oouterwear:
Экошуба — модный тренд. Это стильно и тепло. Специально для сибирских морозов у нас в магазине есть линейка шуб из натуральной верблюжьей шерсти. При этом ни один верблюд при их изготовлении не пострадал.
Экошубы Кряжева закупает на фабриках в Китае. «В этом сезоне я продала около десяти шуб из верблюжьей шерсти и около двадцати из искусственного меха. Шерстяные стоят почти 19 тыс. рублей, и люди не всегда хотят переплачивать. Я стараюсь привозить базовые цвета — серый, черный, бежевый, коричневый. Но под заказ — необычные и яркие цвета, легко», — рассказывает она.
По словам Кряжевой, в шубе из верблюжьей шерсти будет тепло даже в минус 25, а из искусственного материала только до минус 15. Последние и дешевле — от 5 до 8 тыс. рублей.
Но популярная сегодня приставка «эко» — совсем не гарантия экологичности.
Ксения Кряжева,
владелица магазин верхней одежды Oouterwear:
Экошубы наносят гораздо больший вред природе, чем обычные, потому что совсем не разлагаются. Этот тренд — точно не про экологию, больше про стиль.
Искусственная шуба не требует специального ухода, если она не светлая. Тогда часто будет требоваться химчистка.
Ольга,
продавец центра верхней одежды «Флорида»:
В гардеробе каждой девушки должна быть такая вещь. Экошубы — легкие в носке, простые в уходе. А то, что в них холодно — не проблема. У нас бывают теплые дни зимой.
Такие шубы есть и в популярных масс-маркетах — Reserved, Incity, Mango, Zara, Bershka и других. Стоимость «шкурки» из полиэстера — от 5 до 8 тыс. рублей.