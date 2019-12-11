Холодные отношения: почему опустели барнаульские меховые салоны

Резкий спад продаж и пустые отделы, конкуренция с экошубами, отсутствие вкуса у жителей Алтайского края — так характеризуют рынок продавцы меховых изделий. Altapress.ru выяснил, с какими еще проблемами им пришлось столкнуться нынешней зимой и почему обязательное чипирование не главная из них.

«Сидим пустые»: резкий спад продаж

В барнаульских меховых салонах сейчас только скучающие продавцы — выбор огромный, а покупателей нет совсем.

«Перед Новым годом и после него — всегда затишье. Люди тратят деньги на праздник. Наш магазин старается завлечь скидками: можем предложить более низкие цены, так как мы работаем в собственном помещении и не нужно платить аренду», — рассказывает продавец центра верхней одежды «Флорида» Ольга.

Одни продавцы связывают спад продаж с отсутствием денег у покупателей, другие — с недостаточно холодной погодой в начале декабря.

«Все из-за погоды. Если бы ударили нормальные морозы, продажи пошли бы лучше», — размышляет продавец мехового шоурума @norkabarnaul Мария.

Но все же главный бич продавцов — низкая покупательная способность.

Шуба CCO

Наталья Пинчук,

владелица мехового салона «Персона»:

Хотят-то шубу все — и пионеры, и пенсионеры. Но у людей нет денег.

Уныния бизнесменам добавляет и то, что меховые изделия, которые продаются с таким трудом сейчас, с нового года могут подорожать. А значит, покупатели и вовсе забудут дорогу в салоны.

Татьяна,

продавец мехового салона «Винтер»:

Спад продаж серьезный. По сравнению с прошлым годом — в два, а то и в три раза. Вот сейчас вроде сезон продаж, а мы сидим пустые. Страшно подумать, что будет после Нового года, когда цены на шубы поднимутся.

Шубы. открытые источники в Интернете

Платить за роскошь барнаульские дамы не готовы. «Откровенно, у нас не самый богатый регион. В районе 70 тыс. рублей за шубу — еще более менее нормально расстаются, а выше уже нет», — объясняет продавец центра верхней одежды «Флорида» Ольга.

«Проблем не прибавилось»: обязательное чипирование

С 12 августа 2016 года продажа немаркированных изделий из натурального меха в России с странах ЕАС объявлена незаконной.

Теперь на каждое меховое изделие закрепляется радиочастотный чип. Зеленый — для российского меха, а красный — для импортного. Это помогает избежать торговли нелегальными товарами.

С 1 июня 2019 года информационная система маркировки изделий из меха перешла в единую систему отслеживания товаров «Честный знак».

Наталья Пинчук отмечает, что «чипирование на работе магазина никак не отразилось и никаких проблем не прибавилось».

Девушка , шуба. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Цифра Участниками программы маркировки стали 12 647 меховых салонов. Всего за 3,5 года было промаркировано 20 399 759 изделий.

«Мода и Барнаул несовместимы»: однообразный ассортимент

Несмотря на огромный выбор меховых изделий, ассортимент изделий, представленный в барнаульских салонах, довольно однообразный.

Наталья Пинчук,

владелица мехового салона «Персона»:

Барнаул и мода — это вообще несовместимые вещи. У нас процентов пять во всем городе модниц. Остальные — ужас. Не доказать, не понимают. Не буду возить ничего модного и красивого — зачем?! В нашем городе на этом денег не заработаешь.

В магазине шуб. Торговля. Анна Зайкова

В основном в барнаульских меховых салонах представлены шубы из норки. Стоимость — от 55 до 200 тыс. рублей. Цена зависит от модели, длины и качества меха. «Я ношу только норку. В ней тепло даже в минус 40. И в помещении не жарко: очень комфортный мех», — объясняет свой выбор Инна, продавец мехового салона «СнеЖанна».

Ольга,

продавец центра верхней одежды «Флорида»:

Песец, кролик — это прошлый век. Сейчас покупатели предпочитают норковые шубы, которые и выглядят дорого, и морозы выдерживают до минус 40.

«Чаще всего барнаульские покупательницы отдают предпочтение светлым тонам, многим нравится поперечная выкладка меха», — комментирует Ольга.

В магазине шуб. Торговля. Анна Зайкова

«Ни один верблюд не пострадал»: экошубы в тренде

Недорогой альтернативой натуральной шубе выступают изделия из экомеха. Он, по мнению некоторых жительниц Барнаула, и выглядит интереснее, и гораздо дешевле. А тот факт, что в такой шубе холодно — просто заблуждение, утверждает владелица магазин верхней одежды Oouterwear Ксения Кряжева.

Ксения Кряжева,

владелица магазин верхней одежды Oouterwear:

Экошуба — модный тренд. Это стильно и тепло. Специально для сибирских морозов у нас в магазине есть линейка шуб из натуральной верблюжьей шерсти. При этом ни один верблюд при их изготовлении не пострадал.

Экошубы Кряжева закупает на фабриках в Китае. «В этом сезоне я продала около десяти шуб из верблюжьей шерсти и около двадцати из искусственного меха. Шерстяные стоят почти 19 тыс. рублей, и люди не всегда хотят переплачивать. Я стараюсь привозить базовые цвета — серый, черный, бежевый, коричневый. Но под заказ — необычные и яркие цвета, легко», — рассказывает она.

По словам Кряжевой, в шубе из верблюжьей шерсти будет тепло даже в минус 25, а из искусственного материала только до минус 15. Последние и дешевле — от 5 до 8 тыс. рублей.

Но популярная сегодня приставка «эко» — совсем не гарантия экологичности.

Ксения Кряжева,

владелица магазин верхней одежды Oouterwear:

Экошубы наносят гораздо больший вред природе, чем обычные, потому что совсем не разлагаются. Этот тренд — точно не про экологию, больше про стиль.

Искусственная шуба не требует специального ухода, если она не светлая. Тогда часто будет требоваться химчистка.

Ольга,

продавец центра верхней одежды «Флорида»:

В гардеробе каждой девушки должна быть такая вещь. Экошубы — легкие в носке, простые в уходе. А то, что в них холодно — не проблема. У нас бывают теплые дни зимой.

Такие шубы есть и в популярных масс-маркетах — Reserved, Incity, Mango, Zara, Bershka и других. Стоимость «шкурки» из полиэстера — от 5 до 8 тыс. рублей.