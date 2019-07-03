Пенсионная карта «Мир» выпускается моментально, бесплатно. Используя её, клиент может получить свою пенсию в любом банкомате.
Общее количество платежных карт тарифного плана «Пенсионный», выпущенных Алтайским филиалом РСХБ, превысило 35 тысяч. Из них в текущем году эмитировано 1,9 тысяч карт.
Николай Бойко,
заместитель директора филиала:
Клиенты пожилого возраста самые ответственные и надежные. Мы стараемся оправдать их доверие, внедряя новые качественные, выгодные и удобные продукты для данной категории клиентов.
Карты категории Классическая карта МИР выпускаются абсолютно бесплатно; возможность моментального выпуска карты; дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете; возможность подключения дополнительных опций на выбор: бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах на территории Российской Федерации либо получение 5% cash-back при оплате покупок в аптеках; снятие наличных денежных средств без комиссии в любом банкомате АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «РОСБАНК» по картам платежных систем МИР и MasterCard Worldwide; бесплатные уведомления по СМС о зачислениях на счет карты; карта является удобным средством для совершения покупок и платежей.
Источник: АО «Россельхозбанк»