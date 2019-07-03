С 1 июня 2019 года для держателей карты «Мир» тарифного плана «Пенсионный» обновлен тарифный план. Клиент данной категории получает возможность бесплатного снятия наличных денежных средств во всех банкоматах или осуществляется возврат денежных средств в размере 5% от суммы покупки при покупке товара в аптеках. Дополнительные опции клиенты могут подключить путем выбора опции через «Интернет-Банк» или «Мобильный банк», а также могут оформить заявление на подключение дополнительных опций в рамках тарифного плана «Пенсионный».

Пенсионная карта «Мир» выпускается моментально, бесплатно. Используя её, клиент может получить свою пенсию в любом банкомате.

Общее количество платежных карт тарифного плана «Пенсионный», выпущенных Алтайским филиалом РСХБ, превысило 35 тысяч. Из них в текущем году эмитировано 1,9 тысяч карт.

Николай Бойко,

заместитель директора филиала:

Клиенты пожилого возраста самые ответственные и надежные. Мы стараемся оправдать их доверие, внедряя новые качественные, выгодные и удобные продукты для данной категории клиентов.

Карты категории Классическая карта МИР выпускаются абсолютно бесплатно; возможность моментального выпуска карты; дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете; возможность подключения дополнительных опций на выбор: бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах на территории Российской Федерации либо получение 5% cash-back при оплате покупок в аптеках; снятие наличных денежных средств без комиссии в любом банкомате АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «РОСБАНК» по картам платежных систем МИР и MasterCard Worldwide; бесплатные уведомления по СМС о зачислениях на счет карты; карта является удобным средством для совершения покупок и платежей.

Источник: АО «Россельхозбанк»