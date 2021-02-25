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Хотели бы вы узнать больше об энергетиках?

Вадим Ткачев – начальник диспетчерской службы ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».
Вадим Ткачев – начальник диспетчерской службы ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».
Архив компании.

Компания «Россети Сибирь» запускает специальный видео проект: «Давайте знакомиться!».

Кто такие энергетики? Многие, отвечая на этот вопрос скажут: «Это электрики, которые чинят провода, для того, чтобы у нас был свет». Но это не совсем так. Знаете ли вы, что в электросетевой компании трудятся представители почти 150 профессий. И все они считают себя энергетиками. Электромонтеры и инженеры, диспетчеры и водители, бухгалтеры и метрологи и многие другие профессии нужны и важны для того, чтобы сетевой комплекс работал надежно.

В этом выпуске мы знакомим вас с диспетчерами.

Петр Вагин – диспетчер ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».
Петр Вагин — диспетчер ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».
Архив компании.

Диспетчер в Россети Сибирь — это сотрудник Центра управления сетями (ЦУС). Его еще называют «сердцем энергетики». Именно отсюда происходит управление абсолютно всеми процессами в электросетевом комплексе. В каждом из семи производственных отделений филиала «Алтайэнерго» есть оперативно-диспетчерская группа ОДГ, которая следит за обстановкой на своей территории.

Подробнее — в первом выпуске проекта: «Давайте знакомиться!»

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