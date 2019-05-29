Хотите похудеть? Пейте!

Лето — это отличный повод начать жизнь заново: правильнее питаться, заняться спортом, избавиться от вредных привычек и обзавестись полезными. Например, начать пить больше воды, чтобы хорошо себя чувствовать и даже… похудеть.

Суть способа похудения при помощи воды очень проста:

Обеспечьте себя необходимым количеством воды , исходя из своего веса.

исходя из своего веса. Начните свой день с воды: выпейте стакан воды за 15−20 минут до еды.

Как это работает?

Организму для вывода токсинов, шлаков и продуктов жизнедеятельности нужна вода. Чай, кофе, а тем более соки и сладкие напитки воспринимаются организмом человека как еда. Чтобы такая «еда» усвоилась нужна вода.

Для хорошего самочувствия и нормального обмена веществ важно выпивать суточную норму негазированной воды.

Разделите свой вес на 30, и вы узнаете, сколько воды в литрах требуется вашему организму в день.

Основные рекомендации:

Свою «норму» воды нужно распределить в течение суток: большую часть следует выпить в первой половине дня и меньшую — вечером.

Стакан воды сразу после пробуждения запускает обмен веществ и готовит организм к работе , к сжиганию калорий в том числе.

к сжиганию калорий в том числе. Следует начинать с двух стаканов воды за полчаса до каждого приема пищи. Вода , выпитая за 30 минут до еды , защитит от переедания,

выпитая за 30 минут до еды защитит от переедания, А вот пить много воды во время еды диетологи не рекомендуют.

Выпивайте один стакан воды через два с половиной часа после еды

Соблюдение питьевого режима гарантирует значительное улучшение обменных процессов в организме, самочувствия и настроения. Приятным бонусом станет увлажненная здоровая кожа, что особенно важно летом в жару.

Выбирая воду, необходимо ориентироваться на ее состав. Важно, чтобы в ней содержались необходимые для здоровья микро- и макроэлементы в профилактических дозах. В этом вам поможет вода «Легенда жизни». Она физиологически полноценна, поскольку содержит ровно столько полезных элементов, сколько требуется организму. Ни больше, ни меньше! Вы можете выбрать для себя удобный объем «Легенды», чтобы полезная вода была с вами повсюду:

19 литров для дома и офиса

0.5 , 1 л в поездку и на прогулку

1 л в поездку и на прогулку 0.7 л для спортзала