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Хозяину на заметку. Новая технология в отделке стен и фасадов

Сделать ремонт добротными материалами и при этом не заплатить лишнего — об этом мечтают многие барнаульцы. Теперь не только для них, но и для всех жителей Алтайского края доступна технология «Жидкий камень». Рассказываем о ней в вопросах и ответах.

Технология «Жидкий камень».
Технология «Жидкий камень».
ООО «Новое решение»
Что это за технология?

«Жидкий камень» — это инновационное напыляемое покрытие с визуальным эффектом натурального камня. Выглядит очень красиво, а стоит — приемлемо.

Из чего изготавливается?

Из полимерной смолы на водной основе с наполнителем, в составе которого имеются натуральный песок, каменные крошки и чипсы, что обеспечивает визуальный эффект натурального камня или гранита высочайшего качества.

Технология «Жидкий камень».
Технология «Жидкий камень».
ООО «Новое решение»
Как применяется технология?

Для нанесения «Жидкого камня» на стену нужен лишь компрессор-пистолет для штукатурки. На площади в 100 квадратных метров бригада из двух человек выполнит отделку за один рабочий день.

Где это можно применять?

Покрытие наносится на любые поверхности и особенно удобно при отделки нестандартных конструкций. Вы можете сами отделать свои стены и сэкономить таким образом не одну тысячу рублей.

Технология «Жидкий камень».
Технология «Жидкий камень».
ООО «Новое решение»
В чем преимущество технологии?

«Жидкий камень» — экологичное, красивое, безопасное покрытие. Технология имеет класс пожарной безопасности КМ1. Материал не нагружает стены так, как это делает натуральный камень.

А еще «Жидкий камень» обладает отличной износостойкостью, защищает фасад от разрушающего воздействия климатических и атмосферных факторов.

Технология «Жидкий камень».
Технология «Жидкий камень».
ООО «Новое решение»
Хотите такую отделку для своего дома или офиса?

ООО «Новое решение»

Наши контакты: тел. 8 (3852) 25-34-41

Instagram: @newdecision22

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