Хозяину на заметку. Новая технология в отделке стен и фасадов

Сделать ремонт добротными материалами и при этом не заплатить лишнего — об этом мечтают многие барнаульцы. Теперь не только для них, но и для всех жителей Алтайского края доступна технология «Жидкий камень». Рассказываем о ней в вопросах и ответах.