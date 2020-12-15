Хозяину на заметку. Новая технология в отделке стен и фасадов

«Жидкий камень» — это инновационное напыляемое покрытие с визуальным эффектом натурального камня. Выглядит очень красиво, а стоит — приемлемо.
Из полимерной смолы на водной основе с наполнителем, в составе которого имеются натуральный песок, каменные крошки и чипсы, что обеспечивает визуальный эффект натурального камня или гранита высочайшего качества.
Для нанесения «Жидкого камня» на стену нужен лишь компрессор-пистолет для штукатурки. На площади в 100 квадратных метров бригада из двух человек выполнит отделку за один рабочий день.
Покрытие наносится на любые поверхности и особенно удобно при отделки нестандартных конструкций. Вы можете сами отделать свои стены и сэкономить таким образом не одну тысячу рублей.
«Жидкий камень» — экологичное, красивое, безопасное покрытие. Технология имеет класс пожарной безопасности КМ1. Материал не нагружает стены так, как это делает натуральный камень.
А еще «Жидкий камень» обладает отличной износостойкостью, защищает фасад от разрушающего воздействия климатических и атмосферных факторов.
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