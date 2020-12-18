Хозяйства России ставят рекорды с техникой Ростсельмаш

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе». В ней приняли участие более 2000 лучших механизаторов со всей России, и их результаты по разным параметрам уже можно назвать рекордными.

Программа вызвала небывалый интерес как у фермеров, так и у крестьянских хозяйств, которые работают с техникой Ростсельмаш — на зерноуборочных комбайнах TORUM, RSM 161, ACROS и тракторах 2000-й серии. Хозяйства активно включились в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных регионов — Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская области, Пермский, Краснодарский и Алтайский края.

Работа механизаторов сравнивалась по производительности на сельхозоперациях (культивация, сев, дискование, вспашка, глубокорыхление, уборка) и топливной экономичности, ограничений по количеству номинаций и размеру агрофирм не было.

По всем показателям отлично проявили себя тракторы Ростсельмаш, и полученные результаты уже называют рекордными. Лучшую производительность продемонстрировали хозяйства Саратовской, Самарской, Тамбовской областей и Ставропольского края. В отдельных субъектах результаты операторов тракторов компании Ростсельмаш превзошли среднерегиональные. Так, ставропольский победитель работал на вспашке с производительностью 4,56 га/час при среднем по региону 2,5−3,5 га. Производительность самарского сельхозпредприятия на севе выше среднерегиональной на 60−80%. В лучшую сторону от средних значений отличаются показатели операторов тракторов Ростсельмаш по экономному расходу топлива. У волгоградского рекордсмена разница достигала 30%. Также отличные цифры в Алтайском и Ставропольском краях, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях.

На комбайнах лучшие результаты показали участники из Белгородской области (КФХ А. Яковлев, TORUM 785 — 42,12 т/час), Омской области (ИП Ю. Неупокоев, ACROS 550 — 28,88 т/час), Кемеровской области (ИП А. Баранов, RSM 161 — 38,4 т/час).

Александр Перевозчиков,

директор ООО Торговая компания «Европа» дилерского центра Ростсельмаш в Алтайском крае:

— Цель программы «Ставим рекорды вместе» — показать труд лучших операторов агромашин и продемонстрировать, что для эффективного развития агробизнеса необходимо использовать современные технологии и качественные средства производства. Компания Ростсельмаш предоставляет и то, и другое. Благодаря нашей совместной работе укрепляется продовольственная безопасность страны, растут урожаи в регионах и в целом по стране.