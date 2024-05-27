Погодные бедствия, которые обрушились на Россию в 2024 году, повлияли на сохранность урожаев. В связи с этим возможность роста цен на хлеб стала обсуждаемым среди экономистов событием. Тем временем внимание корреспондентов altapress.ru привлек хлеб на полках московского магазина. Он не только аппетитно выглядит, но и стоит непривычно для среднестатистического потребителя.