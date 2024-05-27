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Хруст московской булки. В чем состоит уникальность столичного хлеба и почему он так дорого стоит

Погодные бедствия, которые обрушились на Россию в 2024 году, повлияли на сохранность урожаев. В связи с этим возможность роста цен на хлеб стала обсуждаемым среди экономистов событием. Тем временем внимание корреспондентов altapress.ru привлек хлеб на полках московского магазина. Он не только аппетитно выглядит, но и стоит непривычно для среднестатистического потребителя.

Хлеб в "Глобус Гурмэ"
Хлеб в "Глобус Гурмэ"
Предоставлено altapress.ru

Так, хлеб с пометкой «Австрия» можно купить на 900 рублей или 1 тыс. рублей. Отведать «Люксембург» предлагают за 940 рублей, а «Россию» — за 540 рублей.

Такие хлебобулочные изделия нашли корреспонденты нашли в «Глобус Гурмэ». В ассортименте также есть продукция Эстонии, Испании, Франции и Германии. Согласно разделу «Философия» на сайте бренда, в сети магазинов тщательно изучают гастрономическую карту мира, благодаря чему покупатели могут найти эксклюзивные предложения известных мировых гастрономических домов.

Поэтому цены на «эксклюзивный» хлеб обоснованы, и на среднюю стоимость хлеба в России никак не повлияют. В гастрономе можно найти не только импортную выпечку, но и отечественную, цена которой привычна для россиян.

Ранее мы писали, как изменятся цены на хлеб в России.

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