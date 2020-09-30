Hyundai Mighty EX9 на специальных условиях в «Европлане»

Грузовик Hyundai Mighty EX9 можно оформить в лизинг в компании «Европлан» на специальных условиях:

Hyundai Mighty — самый инновационный и эффективный автомобиль в линейке среднетоннажных грузовиков Hyundai. Модель Mighty EX9 полной массой 8,5 тонн обладает максимальной грузоподъемностью шасси — до 5 710 кг.

Оформляя в лизинг Hyundai Mighty EX9 в «Европлане», клиенты получат полный комплекс автоуслуг: регистрация авто в ГИБДД, страхование, доставка ТС, помощь на дороге и др.