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Hyundai Mighty EX9 на специальных условиях в «Европлане»

Грузовик Hyundai Mighty EX9 можно оформить в лизинг в компании «Европлан» на специальных условиях:

  • с авансом от 5% или с минимальным ежемесячным платежом — от 40 800 рублей;*
  • эксклюзивный тариф КАСКО — 2,55%.
Фото из архива заказчика

Hyundai Mighty — самый инновационный и эффективный автомобиль в линейке среднетоннажных грузовиков Hyundai. Модель Mighty EX9 полной массой 8,5 тонн обладает максимальной грузоподъемностью шасси — до 5 710 кг.

Оформляя в лизинг Hyundai Mighty EX9 в «Европлане», клиенты получат полный комплекс автоуслуг: регистрация авто в ГИБДД, страхование, доставка ТС, помощь на дороге и др.

* Аванс от 5%: срок лизинга 12 месяцев, удорожание 6,72%, платеж по лизингу от 305 172 рубля в месяц. Платеж по лизингу от 40 814 рублей в месяц: аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 3,40%, выкупной платеж 3% от цены техники по ДКП с НДС. Расчёт приведён в рублях для Hyundai Mighty EX9 с рекомендованной ценой от 3 600 000 рублей. Условия действительны на 29.09.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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