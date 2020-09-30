Hyundai Mighty EX9 на специальных условиях в «Европлане»

Hyundai Mighty — самый инновационный и эффективный автомобиль в линейке среднетоннажных грузовиков Hyundai. Модель Mighty EX9 полной массой 8,5 тонн обладает максимальной грузоподъемностью шасси — до 5 710 кг.
Оформляя в лизинг Hyundai Mighty EX9 в «Европлане», клиенты получат полный комплекс автоуслуг: регистрация авто в ГИБДД, страхование, доставка ТС, помощь на дороге и др.
* Аванс от 5%: срок лизинга 12 месяцев, удорожание 6,72%, платеж по лизингу от 305 172 рубля в месяц. Платеж по лизингу от 40 814 рублей в месяц: аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 3,40%, выкупной платеж 3% от цены техники по ДКП с НДС. Расчёт приведён в рублях для Hyundai Mighty EX9 с рекомендованной ценой от 3 600 000 рублей. Условия действительны