«И нас посылали дальше». В алтайском ПФР объяснили, почему опасен и не нужен ажиотаж вокруг президентских 10 тысяч

12 и 13 мая очереди желающих подать заявление на получение 10 тыс рублей на детей до 16 лет барнаульцы и бийчане занимали в 6 утра. Сейчас ажиотаж спал. Но очереди сохраняются. Однако Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю, считает этот ажиотаж по меньшей мере не разумным. Деньги начнут выплачивать только с 1 июня. И от даты подачи заявления срок выплаты не зависит.

Время есть , но времени нет

В Алтайском крае — 440−450 тыс. детей старше трех и младше 16 лет, подсчитали в отделении ПФР. На каждого из них, независимо от уровня жизни родителей, будет выплачено по 10 тыс. рублей по распоряжению президента.

И к этим выплатам в ПФР сейчас усиленно готовятся, работая без выходных.

Мы должны персонифицировать каждого ребенка. Включая тех, кто находятся в домах малютки, домах-интернатах, у опекунов и так далее, — сказал Борис Трофимов.

Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление можно подать до 1 октября. От даты подачи заявления сроки выплаты субсидии не зависят, объяснил Борис Трофимов. Иначе говоря, запаса времени много. Но, очевидно, люди этого не поняли.

Толпа у Пенсионного Фонда. «Инцидент Барнаул»

Отправляли подальше

Утром 12 и 13 мая, сразу после выступления президента, у клиентских служб в Барнауле и Бийске скопились очереди из претендентов на 10 тыс. рублей. Судя по видеокамерам Пенсионного фонда, занимали их с 6 утра.

И что весьма трагично — многие не соблюдали санитарно-масочный режим. Попросту говоря, были без масок и стояли слишком близко друг к другу. При этом приходили сюда и клиенты, которые не могли не прийти в ПФР: за ритуальным пособием. Например, бабушки, у которых повышенный риск заряжения.

— Мог ли сотрудник ПФР выйти к ним и сказать — отойдите подальше, соблюдайте дистанцию? — поинтересовался корреспондент altapress.ru. — Мы это делали. И нас тоже отправляли подальше. Коллеги, это жизненная ситуация, — объяснил Борис Трофимов.

На идею altapress.ru — может, надо было вызвать полицию, Трофимов отреагировал так: «Зачем вызывать дополнительное напряжение?» Вопрос решили иначе: привезли дополнительные компьютеры.

Борис Трофимов. Altapress.ru

Мы вынуждены были в наших клиентских службах поставить дополнительно по шесть-семь компьютеров. Руководитель управления информационных технологий взял компьютеры из главного здания отделения ПФР, повез их в Индустриальный и Центральный районы, — сказал управляющий отделением ПФР.

Не допустить повторения Змеиногорска

Сегодня, по словам Бориса Трофимова, ажиотаж спал. Правда, очереди сохраняются. Но все, кто в них стоит, носят маски.

В Бийске наш начальник управления с 7:30 стоит с жезлом — регулирует три очереди. Люди ему отвечают — нам надо поговорить, — рассказывает Борис Трофимов.

Но в ПФР, как и раньше, настаивают: оформляйте заявление на выплату через портал госуслуг. Давайте не создавать ситуацию, как в Змеиногорске, где, если помните, один инфицированный из Башкирии заразил больше сотни коллег. «Деньги будут. Я уверен, что с 1 июня, как предусмотрено указом, начнутся выплаты», — заверяет управляющий.

А если уж идти в ПФР «ножками», то по предварительной записи по телефону единого контактного центра ПФР: (3852) 39−99−99.

Новые кнопки на портале госуслуги. Altapress.ru

Система несовершенна , но улучшается

Подать заявление на получение и единовременной выплаты в 10 тыс. рублей (на детей от 3 до 16 лет), и ежемесячной в 5 тыс рублей (на детей до 3 лет) через портал госуслуг в самом деле очень просто. Сотрудник отделения ПФР в ходе брифинга с журналистами 14 мая сделал это за несколько минут, включая время на объяснение, куда тыкать.

Однако, как выяснилось, после заявления президента России о массовых выплатах портал госуслуг рухнул. За первые сутки россияне подали через него больше 2 млн заявок на выплаты, сообщило «Эхо Москвы». И многие устремились в клиентские службы Пенсионного фонда.

По словам Бориса Трофимова, за работу портала отвечает Минкомсвязи. И ведомство за эти два дня упростило подачу заявлений — на главной странице появились специальные «кнопки».

Борис Трофимов. altapress.ru

Между тем, один из журналистов заявил, что в мобильном приложении — на телефоне — таких кнопок до сих пор нет. И есть они только в веб-версии портала.

Да, система несовершенна, — согласился Трофимов. — Я могу о таких технических ляпах вам рассказать! Нам уже падают десятки заявлений, которые не должны приходить в нашу подсистему.

Он сказал, что клиентские службы ПФР собирают все претензии к работе портала и оперативно сообщает о них в Минкомсвязи. До начала выплат еще две недели. И управляющий еще раз заверил, что все деньги вовремя поступят на счета тех, кому они положены.

По предварительным сведениям, на детей от 3 до 16 лет в Алтайском крае будет разово выплачено около 4,5 млрд рублей.

Пенсионный фонд по Алтайскому краю: «Пользуйтесь порталом госуслуг». Altapress.ru