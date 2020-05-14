Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 мая 27°C
Коронавирус

«И нас посылали дальше». В алтайском ПФР объяснили, почему опасен и не нужен ажиотаж вокруг президентских 10 тысяч

12 и 13 мая очереди желающих подать заявление на получение 10 тыс рублей на детей до 16 лет барнаульцы и бийчане занимали в 6 утра. Сейчас ажиотаж спал. Но очереди сохраняются. Однако Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю, считает этот ажиотаж по меньшей мере не разумным. Деньги начнут выплачивать только с 1 июня. И от даты подачи заявления срок выплаты не зависит.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Altapress.ru

Время есть, но времени нет

В Алтайском крае — 440−450 тыс. детей старше трех и младше 16 лет, подсчитали в отделении ПФР. На каждого из них, независимо от уровня жизни родителей, будет выплачено по 10 тыс. рублей по распоряжению президента.

И к этим выплатам в ПФР сейчас усиленно готовятся, работая без выходных.

Мы должны персонифицировать каждого ребенка. Включая тех, кто находятся в домах малютки, домах-интернатах, у опекунов и так далее, — сказал Борис Трофимов.

Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление можно подать до 1 октября. От даты подачи заявления сроки выплаты субсидии не зависят, объяснил Борис Трофимов. Иначе говоря, запаса времени много. Но, очевидно, люди этого не поняли.

Толпа у Пенсионного Фонда.
Толпа у Пенсионного Фонда.
«Инцидент Барнаул»

Отправляли подальше

Утром 12 и 13 мая, сразу после выступления президента, у клиентских служб в Барнауле и Бийске скопились очереди из претендентов на 10 тыс. рублей. Судя по видеокамерам Пенсионного фонда, занимали их с 6 утра.

И что весьма трагично — многие не соблюдали санитарно-масочный режим. Попросту говоря, были без масок и стояли слишком близко друг к другу. При этом приходили сюда и клиенты, которые не могли не прийти в ПФР: за ритуальным пособием. Например, бабушки, у которых повышенный риск заряжения.

— Мог ли сотрудник ПФР выйти к ним и сказать — отойдите подальше, соблюдайте дистанцию? — поинтересовался корреспондент altapress.ru. — Мы это делали. И нас тоже отправляли подальше. Коллеги, это жизненная ситуация, — объяснил Борис Трофимов.

На идею altapress.ru — может, надо было вызвать полицию, Трофимов отреагировал так: «Зачем вызывать дополнительное напряжение?» Вопрос решили иначе: привезли дополнительные компьютеры.

Борис Трофимов.
Борис Трофимов.
Altapress.ru

Мы вынуждены были в наших клиентских службах поставить дополнительно по шесть-семь компьютеров. Руководитель управления информационных технологий взял компьютеры из главного здания отделения ПФР, повез их в Индустриальный и Центральный районы, — сказал управляющий отделением ПФР.

Не допустить повторения Змеиногорска

Сегодня, по словам Бориса Трофимова, ажиотаж спал. Правда, очереди сохраняются. Но все, кто в них стоит, носят маски.

В Бийске наш начальник управления с 7:30 стоит с жезлом — регулирует три очереди. Люди ему отвечают — нам надо поговорить, — рассказывает Борис Трофимов.

Но в ПФР, как и раньше, настаивают: оформляйте заявление на выплату через портал госуслуг. Давайте не создавать ситуацию, как в Змеиногорске, где, если помните, один инфицированный из Башкирии заразил больше сотни коллег. «Деньги будут. Я уверен, что с 1 июня, как предусмотрено указом, начнутся выплаты», — заверяет управляющий.

А если уж идти в ПФР «ножками», то по предварительной записи по телефону единого контактного центра ПФР: (3852) 39−99−99.

Новые кнопки на портале госуслуги.
Новые кнопки на портале госуслуги.
Altapress.ru

Система несовершенна, но улучшается

Подать заявление на получение и единовременной выплаты в 10 тыс. рублей (на детей от 3 до 16 лет), и ежемесячной в 5 тыс рублей (на детей до 3 лет) через портал госуслуг в самом деле очень просто. Сотрудник отделения ПФР в ходе брифинга с журналистами 14 мая сделал это за несколько минут, включая время на объяснение, куда тыкать.

Однако, как выяснилось, после заявления президента России о массовых выплатах портал госуслуг рухнул. За первые сутки россияне подали через него больше 2 млн заявок на выплаты, сообщило «Эхо Москвы». И многие устремились в клиентские службы Пенсионного фонда.

По словам Бориса Трофимова, за работу портала отвечает Минкомсвязи. И ведомство за эти два дня упростило подачу заявлений — на главной странице появились специальные «кнопки».

Борис Трофимов.
Борис Трофимов.
altapress.ru

Между тем, один из журналистов заявил, что в мобильном приложении — на телефоне — таких кнопок до сих пор нет. И есть они только в веб-версии портала.

Да, система несовершенна, — согласился Трофимов. — Я могу о таких технических ляпах вам рассказать! Нам уже падают десятки заявлений, которые не должны приходить в нашу подсистему.

Он сказал, что клиентские службы ПФР собирают все претензии к работе портала и оперативно сообщает о них в Минкомсвязи. До начала выплат еще две недели. И управляющий еще раз заверил, что все деньги вовремя поступят на счета тех, кому они положены.

По предварительным сведениям, на детей от 3 до 16 лет в Алтайском крае будет разово выплачено около 4,5 млрд рублей.

Пенсионный фонд по Алтайскому краю: &quot;Пользуйтесь порталом госуслуг&quot;.
Пенсионный фонд по Алтайскому краю: «Пользуйтесь порталом госуслуг».
Altapress.ru

8 фактов о выплате 10 тыс. рублей на ребенка

  1. Требуемого возраста (более 3 лет и менее 16) ребенок должен достичь в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Наличие права на маткапитал значения не имеет.
  2. Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, выплата ему не полагается.
  3. 10 тыс. рублей выплачивается на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
  4. Если ребенку исполнится 3 года в апреле, семья может получить 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. после 1 июня.
  5. Если ребенку исполнилось 3 года в мае, семья может получить по 5 тыс. за апрель и май, а также единовременную выплату 10 тыс. с 1 июня.
  6. Если ребенку исполнится 3 года в июне, семья может получить по 5 тыс. за апрель, май и июнь (итого 15 тыс.), а также единовременную выплату 10 тыс. с 1 июня.
  7. Единовременная выплата в 10 тыс рублей не зависит от доходов семьи.
  8. Заявление на выдачу единовременного пособия может подать любой из родителей, деньги выплатят тому, кто подаст его раньше.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость