«И нас посылали дальше». В алтайском ПФР объяснили, почему опасен и не нужен ажиотаж вокруг президентских 10 тысяч

Время есть, но времени нет
В Алтайском крае — 440−450 тыс. детей старше трех и младше 16 лет, подсчитали в отделении ПФР. На каждого из них, независимо от уровня жизни родителей, будет выплачено по 10 тыс. рублей по распоряжению президента.
И к этим выплатам в ПФР сейчас усиленно готовятся, работая без выходных.
Мы должны персонифицировать каждого ребенка. Включая тех, кто находятся в домах малютки, домах-интернатах, у опекунов и так далее, — сказал Борис Трофимов.
Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление можно подать до 1 октября. От даты подачи заявления сроки выплаты субсидии не зависят, объяснил Борис Трофимов. Иначе говоря, запаса времени много. Но, очевидно, люди этого не поняли.
Отправляли подальше
Утром 12 и 13 мая, сразу после выступления президента, у клиентских служб в Барнауле и Бийске скопились очереди из претендентов на 10 тыс. рублей. Судя по видеокамерам Пенсионного фонда, занимали их с 6 утра.
И что весьма трагично — многие не соблюдали санитарно-масочный режим. Попросту говоря, были без масок и стояли слишком близко друг к другу. При этом приходили сюда и клиенты, которые не могли не прийти в ПФР: за ритуальным пособием. Например, бабушки, у которых повышенный риск заряжения.
— Мог ли сотрудник ПФР выйти к ним и сказать — отойдите подальше, соблюдайте дистанцию? — поинтересовался корреспондент altapress.ru. — Мы это делали. И нас тоже отправляли подальше. Коллеги, это жизненная ситуация, — объяснил Борис Трофимов.
На идею altapress.ru — может, надо было вызвать полицию, Трофимов отреагировал так: «Зачем вызывать дополнительное напряжение?» Вопрос решили иначе: привезли дополнительные компьютеры.
Мы вынуждены были в наших клиентских службах поставить дополнительно по шесть-семь компьютеров. Руководитель управления информационных технологий взял компьютеры из главного здания отделения ПФР, повез их в Индустриальный и Центральный районы, — сказал управляющий отделением ПФР.
Не допустить повторения Змеиногорска
Сегодня, по словам Бориса Трофимова, ажиотаж спал. Правда, очереди сохраняются. Но все, кто в них стоит, носят маски.
В Бийске наш начальник управления с 7:30 стоит с жезлом — регулирует три очереди. Люди ему отвечают — нам надо поговорить, — рассказывает Борис Трофимов.
Но в ПФР, как и раньше, настаивают: оформляйте заявление на выплату через портал госуслуг. Давайте не создавать ситуацию, как в Змеиногорске, где, если помните, один инфицированный из Башкирии заразил больше сотни коллег. «Деньги будут. Я уверен, что с 1 июня, как предусмотрено указом, начнутся выплаты», — заверяет управляющий.
А если уж идти в ПФР «ножками», то по предварительной записи по телефону единого контактного центра ПФР: (3852) 39−99−99.
Система несовершенна, но улучшается
Подать заявление на получение и единовременной выплаты в 10 тыс. рублей (на детей от 3 до 16 лет), и ежемесячной в 5 тыс рублей (на детей до 3 лет) через портал госуслуг в самом деле очень просто. Сотрудник отделения ПФР в ходе брифинга с журналистами 14 мая сделал это за несколько минут, включая время на объяснение, куда тыкать.
Однако, как выяснилось, после заявления президента России о массовых выплатах портал госуслуг рухнул. За первые сутки россияне подали через него больше 2 млн заявок на выплаты, сообщило «Эхо Москвы». И многие устремились в клиентские службы Пенсионного фонда.
По словам Бориса Трофимова, за работу портала отвечает Минкомсвязи. И ведомство за эти два дня упростило подачу заявлений — на главной странице появились специальные «кнопки».
Между тем, один из журналистов заявил, что в мобильном приложении — на телефоне — таких кнопок до сих пор нет. И есть они только в веб-версии портала.
Да, система несовершенна, — согласился Трофимов. — Я могу о таких технических ляпах вам рассказать! Нам уже падают десятки заявлений, которые не должны приходить в нашу подсистему.
Он сказал, что клиентские службы ПФР собирают все претензии к работе портала и оперативно сообщает о них в Минкомсвязи. До начала выплат еще две недели. И управляющий еще раз заверил, что все деньги вовремя поступят на счета тех, кому они положены.
По предварительным сведениям, на детей от 3 до 16 лет в Алтайском крае будет разово выплачено около 4,5 млрд рублей.
8 фактов о выплате 10 тыс. рублей на ребенка
- Требуемого возраста (более 3 лет и менее 16) ребенок должен достичь в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Наличие права на маткапитал значения не имеет.
- Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, выплата ему не полагается.
- 10 тыс. рублей выплачивается на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
- Если ребенку исполнится 3 года в апреле, семья может получить 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. после 1 июня.
- Если ребенку исполнилось 3 года в мае, семья может получить по 5 тыс. за апрель и май, а также единовременную выплату 10 тыс. с 1 июня.
- Если ребенку исполнится 3 года в июне, семья может получить по 5 тыс. за апрель, май и июнь (итого 15 тыс.), а также единовременную выплату 10 тыс. с 1 июня.
- Единовременная выплата в 10 тыс рублей не зависит от доходов семьи.
- Заявление на выдачу единовременного пособия может подать любой из родителей, деньги выплатят тому, кто подаст его раньше.