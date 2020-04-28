«И ставит, и ставит им градусники». ЭР-Телеком измерит температуру

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») представляет комплексное решение по бесконтактному измерению температуры тела в местах массового скопления людей и на предприятиях. Также продукт компании может включать в себя модуль распознавания лиц и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки и т. д).

В основе решения — техническая платформа «Форпост» от компании-партнера ООО «Портал».

Единый интерфейс позволяет легко проанализировать полученную информацию и оперативно отреагировать в критических ситуациях.

Комплекс ЭР-Телеком может одновременно измерять температуру у 40 человек. На предприятии устанавливают одну или несколько тепловизионных камер с дополнительным оборудованием. Продукт легко интегрируется в систему контроля управления доступом: если температура повышена, турникет не пропустит сотрудника в офис.

Система формирует отчеты, которые поступают в отделы по работе с персоналом. На их основе формируются карты здоровья сотрудников компании.

Степан Ковалёв,

менеджер проекта «Облачное видеонаблюдение» АО «ЭР-Телеком Холдинг» ( ТМ «Дом.ru Бизнес»):

Мы внедрили уже довольно много «умных решений» для различных задач. Система измерения температуры сейчас очень востребована по понятной причине — она позволяет снизить риск заражений. Здоровье и безопасность людей — главная ценность и для маленького кафе, и для огромного завода. Каждый руководитель обязан заботиться о своих сотрудниках и клиентах.

Подробное описание услуги и её возможностей доступно на сайте или по телефону 8−800−333−9000.

Справка

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».