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И вновь в группе лидеров: опорный АлтГУ вошел в ТОП-25 ведущих вузов России в глобальном академическом рейтинге Webometrics

Опубликован очередной международный веб-рейтинг лучших мировых образовательных учреждений Webometrics, который составляется каждые полгода. Алтайский госуниверситет вновь показал уверенный рост позиций.

Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Получив 1911-е место в мировом списке университетов, насчитывающем более 30 тыс. оцененных вузов, АлтГУ поднялся на 384 позиции и достиг 25-го места среди ведущих вузов РФ, расположившись на следующей строчке после участника проекта повышения международной конкурентоспособности «5−100» НИТУ МИССИС.

Webometrics Ranking of World Universities — это глобальный рейтинг мировых университетов, основанный на комбинированном показателе, учитывающем востребованность сайта университета и публикаций его ученых-исследователей в наукометрических системах Scopus и Google Scholar. Рейтинг публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.

Bеб-рейтинг лучших мировых образовательных учреждений Webometrics
Bеб-рейтинг лучших мировых образовательных учреждений Webometrics
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Позиции университета в глобальном рейтинге Webometrics учитываются также в качестве критерия оценки университетов в других всемирно признанных рейтингах, например, в рейтинге QS EECA University Rankings, оценивающем ведущие университеты, расположенные на территории развивающейся Европы и Центральной Азии.

Ежегодное продвижение опорного Алтайского государственного университета в данном рейтинге еще раз подтверждает его устойчивое положение в мировой системе высшего образования, где АлтГУ разделяет позиции с лидерами научно-образовательного рынка — национальными исследовательскими и федеральными университетами.

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