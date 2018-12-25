Идеальный подарок к новому году тот, который навсегда

Пригородный коттеджный посёлок Барнаула — Усадебный берег Фирсово открыл зимнюю распродажу земельных участков с максимальной скидкой 10%! Скидки продлятся до 1 апреля 2018 г. Участки стоимостью 1 млн вы можете купить за 900 тыс. руб, а участки стоимостью 500 тыс.руб. можно купить за 450 тыс.руб.
Сейчас вы можете выбрать отличные участки в пригороде Барнаула в Фирсово на берегу реки Лосиха. Остались последние несколько участков на берегу по 150 тыс.руб. сотка.
Оптимально брать вторую линию от реки это участки вдоль новой стабилизированной дороги по улице Усадебной, участки в черте села Фирсово. Здесь стоимость участков второй линии от реки 90 тыс.руб. за сотку, участки нарезаны в среднем по 10 соток.
Достоинство участков не только в проложенных дорогах, близкой инфраструктуре давно существующего села Фирсово, но и в подведенных уже к каждому участку коммуникациях — электроэнергии, газопроводу в котором уже есть газ.
Заманчивое предложение — доступные участки в районе многоэтажек возле поселка Чистые пруды, стоимость 45 тыс.руб. за сотку. Так средний размер участка 10 соток обойдется вам с подведенным газом и электричеством всего 450 тыс.руб. И вы можете наслаждаться чистым воздухом, загородной жизнью, и в городском комфорте и в 10 минутах от центра города Барнаула. Сделайте себе и близким шикарный подарок. Пока есть выбор, хорошие участки достанутся именно вам.
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