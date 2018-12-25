Идеальный подарок к новому году тот, который навсегда

Задумываясь о подарке близким и себе задумайтесь, что останется вас радовать долгие годы. Вечные ценности это инвестиции в недвижимость, а лучшее время для покупки земли зимой, когда действуют максимальные скидки.

Пригородный коттеджный посёлок Барнаула — Усадебный берег Фирсово открыл зимнюю распродажу земельных участков с максимальной скидкой 10%! Скидки продлятся до 1 апреля 2018 г. Участки стоимостью 1 млн вы можете купить за 900 тыс. руб, а участки стоимостью 500 тыс.руб. можно купить за 450 тыс.руб.

Сейчас вы можете выбрать отличные участки в пригороде Барнаула в Фирсово на берегу реки Лосиха. Остались последние несколько участков на берегу по 150 тыс.руб. сотка.

Берег реки Лосиха. Источник: ООО «Уютный берег»

Оптимально брать вторую линию от реки это участки вдоль новой стабилизированной дороги по улице Усадебной, участки в черте села Фирсово. Здесь стоимость участков второй линии от реки 90 тыс.руб. за сотку, участки нарезаны в среднем по 10 соток.

Достоинство участков не только в проложенных дорогах, близкой инфраструктуре давно существующего села Фирсово, но и в подведенных уже к каждому участку коммуникациях — электроэнергии, газопроводу в котором уже есть газ.

Пригородный коттеджный посёлок Барнаула — Усадебный берег Фирсово. Источник: ООО «Уютный берег»

Заманчивое предложение — доступные участки в районе многоэтажек возле поселка Чистые пруды, стоимость 45 тыс.руб. за сотку. Так средний размер участка 10 соток обойдется вам с подведенным газом и электричеством всего 450 тыс.руб. И вы можете наслаждаться чистым воздухом, загородной жизнью, и в городском комфорте и в 10 минутах от центра города Барнаула. Сделайте себе и близким шикарный подарок. Пока есть выбор, хорошие участки достанутся именно вам.

Схема. Источник: ООО «Уютный берег»

Отдел продаж ООО «Уютный берег»

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