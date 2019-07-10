10 нестандартных идей. Куда сходить Барнауле с детьми

Страусиное ранчо
Альпаки, лемуры, хорьки, и множество видов птиц: от фазанов и сов до страусов и павлинов. Животных и птиц можно кормить, а если вы приехали на весь день, то на территории ранчо можно расположиться в уютной беседке.
Где: ул. Сосновая, 25, село Власиха
Время: 09:00−18:00, ежедневно
Цена: от 150 рублей.
Мастер-класс по приготовлению сладостей
Поучиться кондитерскому искусству может любой желающий: мастер-классы по приготовлению сладких блюд есть как для детей, так и для взрослых. Детям будет интересно попробовать создать сладости своими руками, а родителям — почерпнуть новые кулинарные приемы и, конечно же, самим поучаствовать в приготовлении.
Где: студия кондитерского мастерства «Глазурь», ул. Геодезическая, 47-е
Время: 10:00−19:00, ежедневно
Цена: от 750 рублей.
Мастер-класс по созданию картин
И дети, и взрослые одинаково любят рисовать. Если альбомный лист уже надоел, можно попробовать себя в роли настоящего художника на мастер-классе по рисованию на холсте. Три часа работы — и картина, написанная маслом, в ваших руках.
Где: арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139
Время: 10:00−19:00
Цена: от 1000 рублей.
Тренировки на батуте
Летать и прыгать могут все, кто хочет совмещать отдых и спорт одновременно. Родители оценят полезность: тренировки помогут развить все группы мышц, а дети порадуются возможности напрыгаться вдоволь и научиться делать несложные акробатические элементы.
Где: центр активного отдыха «Баламут», пр. Социалистический, 23
Время: 09:00−22:30
Цена: от 250 рублей.
Рисование песком
Рисование песком помогает снять эмоциональное напряжение, успокаивает и снижает уровень тревоги, а также развивает воображение и оригинальность. Нескучный отдых и полезное развлечение для всей семьи обеспечены.
Где: студия рисования песком «Sandland», ул. Попова, 194/24
Время: 10:00−20:00
Цена: от 300 рублей.
Веревочный парк
Испытать себя на экстремальной, но безопасной веревочной трассе могут любители экстрима разного возраста. Правильно подобранная экипировка и наличие инструктора помогут незабываемо провести день с пользой для здоровья, а также отвлечься от городской суеты.
Где: «Джунгли Парк», ул. Энтузиастов, 10-а
Время: 10:00−22:00
Цена: от 250 рублей.
Зеркальный лабиринт
Более 400 зеркал и бесконечные коридоры запутают посетителей всех возрастов, а главное, сплотят семью для достижения цели — выхода из лабиринта. Дети научаться ориентироваться в пространстве при сложных условиях, а вместе с родителями переживать веселое приключение будет еще интереснее.
Где: ТЦ «Арена», Павловский тракт, 188; «Лабиринт Минотавра», Ленина, 63-а
Время: 10:00- 21:00
Цена: 200 рублей.
Аквапарк
В летнюю жару больше всего хочется поскорее окунуться в прохладу и искупаться. Помимо пляжей и открытых бассейнов, провести время с семьей можно и в аквапарке. Такое место для отдыха идеально подойдет тем, кто хотел бы поберечь кожу от солнечных лучей.
Где: ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251в/2
Время: 10:00−22:00
Цена: от 600 рублей.
Пейнтбол
Активно провести время, пострелять и побегать можно в пейнтбольном клубе. Здесь есть опытные инструкторы и несколько вариантов площадок, включая закрытую. Игра помогает развить скорость реакции и координацию движений. Развлечение подойдет для всех возрастов, за исключением очень маленьких членов семьи.
Где: пейнтбольный клуб «АбАрдаж», ул. Попова, 189.
Время: круглосуточно.
Цена: от 300 рублей.
Ирина Пинчук