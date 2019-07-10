10 нестандартных идей. Куда сходить Барнауле с детьми

Если вы не везете детей на море или к бабушке в деревню, то найти для них занятие в городе — всегда большая проблема. Для тех, кому надоели парки аттракционов и кинотеатры, предлагаем 10 идей для нескучного семейного отдыха.

Страусиное ранчо

Альпаки, лемуры, хорьки, и множество видов птиц: от фазанов и сов до страусов и павлинов. Животных и птиц можно кормить, а если вы приехали на весь день, то на территории ранчо можно расположиться в уютной беседке.

Где: ул. Сосновая, 25, село Власиха

Время: 09:00−18:00, ежедневно

Цена: от 150 рублей.

Мастер-класс по приготовлению сладостей

Поучиться кондитерскому искусству может любой желающий: мастер-классы по приготовлению сладких блюд есть как для детей, так и для взрослых. Детям будет интересно попробовать создать сладости своими руками, а родителям — почерпнуть новые кулинарные приемы и, конечно же, самим поучаствовать в приготовлении.

Где: студия кондитерского мастерства «Глазурь», ул. Геодезическая, 47-е

Время: 10:00−19:00, ежедневно

Цена: от 750 рублей.

Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская. Анна Зайкова.

Мастер-класс по созданию картин

И дети, и взрослые одинаково любят рисовать. Если альбомный лист уже надоел, можно попробовать себя в роли настоящего художника на мастер-классе по рисованию на холсте. Три часа работы — и картина, написанная маслом, в ваших руках.

Где: арт-галерея «Бандероль», ул. Пролетарская, 139

Время: 10:00−19:00

Цена: от 1000 рублей.

Тренировки на батуте

Летать и прыгать могут все, кто хочет совмещать отдых и спорт одновременно. Родители оценят полезность: тренировки помогут развить все группы мышц, а дети порадуются возможности напрыгаться вдоволь и научиться делать несложные акробатические элементы.

Где: центр активного отдыха «Баламут», пр. Социалистический, 23

Время: 09:00−22:30

Цена: от 250 рублей.

Прыжки на батуте. СС0

Рисование песком

Рисование песком помогает снять эмоциональное напряжение, успокаивает и снижает уровень тревоги, а также развивает воображение и оригинальность. Нескучный отдых и полезное развлечение для всей семьи обеспечены.

Где: студия рисования песком «Sandland», ул. Попова, 194/24

Время: 10:00−20:00

Цена: от 300 рублей.

Веревочный парк

Испытать себя на экстремальной, но безопасной веревочной трассе могут любители экстрима разного возраста. Правильно подобранная экипировка и наличие инструктора помогут незабываемо провести день с пользой для здоровья, а также отвлечься от городской суеты.

Где: «Джунгли Парк», ул. Энтузиастов, 10-а

Время: 10:00−22:00

Цена: от 250 рублей.

Веревочный парк. СС0

Зеркальный лабиринт

Более 400 зеркал и бесконечные коридоры запутают посетителей всех возрастов, а главное, сплотят семью для достижения цели — выхода из лабиринта. Дети научаться ориентироваться в пространстве при сложных условиях, а вместе с родителями переживать веселое приключение будет еще интереснее.

Где: ТЦ «Арена», Павловский тракт, 188; «Лабиринт Минотавра», Ленина, 63-а

Время: 10:00- 21:00

Цена: 200 рублей.

Аквапарк

В летнюю жару больше всего хочется поскорее окунуться в прохладу и искупаться. Помимо пляжей и открытых бассейнов, провести время с семьей можно и в аквапарке. Такое место для отдыха идеально подойдет тем, кто хотел бы поберечь кожу от солнечных лучей.

Где: ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251в/2

Время: 10:00−22:00

Цена: от 600 рублей.

Ребенок плавает. СС0

Пейнтбол

Активно провести время, пострелять и побегать можно в пейнтбольном клубе. Здесь есть опытные инструкторы и несколько вариантов площадок, включая закрытую. Игра помогает развить скорость реакции и координацию движений. Развлечение подойдет для всех возрастов, за исключением очень маленьких членов семьи.

Где: пейнтбольный клуб «АбАрдаж», ул. Попова, 189.

Время: круглосуточно.

Цена: от 300 рублей.

Ирина Пинчук