YouTube «против» ТВ, или YouTube как средство продвижения

В силу того, что хочется быть в курсе событий, получать новые знания, ориентироваться на рынке услуг и как модно говорить «быть в тренде», я часто посещаю различные бизнес-сообщества. И заметила следующую тенденцию, что многие ведут не только социальные сети своих компаний вк, фб, инстаграмм, но также активно запускают канал на youtube, либо функционируют он-лайн школы.

Создать он-лайн школу стоит где-то 300 000−600 000 руб, поэтому рисковать пока бюджетами своей компании не спешу, а решила начать именно с создания канала на youtube, чтобы посмотреть эффективность этой социальной сети.

Реклама на YouTube стала в 3 раза рентабельнее телевизионной и в 2,5 раза — рекламы на других онлайн-видеоплатформах.

Генеральный директор PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» Оселедченко Екатерина Анатольевна. PR-компания «ОРГАНИЗАТОР».

По мере развития и распространения интернета его охват стремительно приближается к показателям ТВ, но пока их не достигает.

Телевидение неизменно остается самым широким по охвату медиа в России.

При этом аудитории YouTube и ТВ пересекаются: зрители с каждым годом все чаще начинают смотреть ролики YouTube на телеэкранах, тогда как сами телевизионные каналы начинают активно создавать и развивать свои YouTube-каналы, привлекая внимание новой для себя аудитории.)

Я решила разобраться в этом вопросе сама, делегировать не стала, поэтому прежде ознакомилась с курсами на эту тему, потом зарегистрировала страничку. Оформление оказалось простым, впрочем, как в других социальных сетях, есть шапка-брендирование канала, а также рубрики, название и расположение можно придумать самостоятельно.

В нашем случае планируется несколько рубрик для различной аудитории:

«Советы Event , Mice»

Ориентировано на слушателей, кому приходится сталкиваться в самостоятельной организацией мероприятий. Здесь они могут получить полезные советы, начиная как распланировать бюджет мероприятия, как не допустить ошибок и даже по каким критериям подобрать фотографа.

«Ты организатор event-событий»

Полезные рекомендации для коллег, так как в маркетинге более 17 лет, а опыт работы компании уже более 11 лет.

«Курьезные случае на мероприятии»

Рубрика с видео-контентом сотрудников, которые рассказывают о закулисье при организации мероприятий.

«Отзывы клиентов»

Здесь мы собираем ценные для нас отзывы от клиентов, уже после проведенных мероприятий.

«Портфолио ( работы PR-компании «ОРГАНИЗАТОР»)"

Это наши реализованные проекты для клиентов

«Собственные мероприятия , придуманные , спонсированные и организованные самой PR-компанией «ОРГАНИЗАТОР»».

Это наши собственные проекты.

И еще несколько тематических рубрик в разработке.

Генеральный директор PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» Оселедченко Екатерина Анатольевна. PR-компания «ОРГАНИЗАТОР».

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Цельс которой создавался канал-это как раз имиджевый вариант продвижения PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» и доверие клиента к нам. Также хочется делиться накопившемся опытом и знаниями за 17 лет в сфере маркетингаPR и рекламы. Поэтому все желающиекто зайдет на наш сайт и отправит заявкуполучат бесплатную консультацию на тему организации предстоящего события.Перейдите по ссылке и нажмите кнопку «заказать услугу»: http://organizator-pr.ru

На сегодняшний день PR-компания «ОРГАНИЗАТОР» представлена в нескольких регионах (Сибирский ФО, Краснодарский край и планируется открытие в Ленинградской области). Поэтому съемки запланированы в разных регионах. Я сама проживаю в Сочи и первые съемочные процессы прошли именно здесь. В данном регионе мне повезло, у нас в команде есть профессиональный видеоограф и мы проводим совместные работы. В основном, продолжительность ролика 3−8мин, за один раз мы снимаем 5 локаций, по времени это занимает около 5−6 часов.

Краснодарский и Алтайские края богаты на красивые места, поэтому сложностей в подборе места для сюжета не возникает, красивые ракурсы легко подобрать.

На планерках мы обсуждаем возможные темы для канала на youtube, какие хештеги поставить и, ориентируясь на тренды ютуба, подбираем название.

Поэтому предлагаю подписаться на наш канал и быть в курсе новых видео. Будем рады быть вам полезными, вашей обратной связи и комментариям.

Справка

PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» проводит MICE-мероприятия и культурные события высшего уровня на территории всей России и за рубежом: