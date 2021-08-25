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Играй, покупай и получай подарки. «Пятёрочка» запустила новую акцию по мотивам Brawl Stars

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую акцию моментальной лояльности «Бравлы». Она была разработана по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости будут получать миниатюрные игрушки — бравлы.

Источник: brawls.5ka.ru

Акция стартует 24 августа. Вплоть до 4 октября за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» гости «Пятёрочки» будут получать один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC-бумаги.

Игрушку можно будет использовать как брелок или для кастомизации смартфона и ноутбука. У каждого бравла есть застежка или крепление в виде присоски. Также яркие игрушки легко соединяются друг с другом в различных комбинациях. Из них можно создавать браслеты и другие детские украшения.

«Пятёрочка» запускает новую акцию моментальной лояльности «Бравлы».
«Пятёрочка» запускает новую акцию моментальной лояльности «Бравлы».
Источник: brawls.5ka.ru

В коллекции 29 бравлов: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, 2 игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и 1 редкая — с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, 5 бравлов будут со спецэффектами: 3 светятся в темноте и 2 — блестящие.

Бравл можно получить и за покупку товаров-партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.

«Пятёрочка» запускает новую акцию моментальной лояльности «Бравлы».
«Пятёрочка» запускает новую акцию моментальной лояльности «Бравлы».
Источник: brawls.5ka.ru

В рамках акции в мобильном приложении «Пятёрочки» также появилась игра.

Она представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Игра будет доступна в приложении до 26 сентября. Ежедневно ее участнику предоставляется 3 «жизни» — стартовых попытки. При этом можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание, чтобы получить новые «жизни». Например, добавить email в профиль, оценить купленный товар, совершить покупку на определенную сумму с применением «Выручай-карты» и т. д.

Что могут получить игроки за прохождение уровней:

  • брендированную продукцию Brawl Stars,
  • купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка» и в популярные магазины (Дочки-сыночки, kari, SOKOLOV и др.),
  • дополнительные баллы на «Выручай-карту»,
  • подписку на онлайн-сервис IVI

Также игроки могут принять участие в розыгрыше ценных призов: смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.

Михаил Ярцев,
директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция «Бравлы» предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении «Пятёрочки» появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь еще больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте brawls.5ka.ru

Справка

Brawl Stars (Бравл Старс) — популярная многопользовательская мобильная игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena — «многопользовательская онлайновая боевая арена»), которая появилась в 2018 году и обрела многомилионный фандом по всему миру: только в России на конец 2020 года зафиксировано 9,5 млн скачиваний приложения игры.

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