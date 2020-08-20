Игры на скорости 5G: жители и гости Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от Билайн

Билайн совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабель Порт . На примере популярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения.

Пилотная зона 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабель Порт. Архив компании «Билайн»

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Зона 5G Beeline Gaming

Пилотная зона 5G Билайн впервые будет развернута в Санкт-Петербурге на длительное времяа тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны Билайн используется коммерческое оборудование Nokiaвключая системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутерCPE*) на базе модемной радио системы Qualcomm® Snapdragon™ X55. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-ПетербургеБилайн получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне26−28 ГГц).

В этой зоне пользователи смогут поиграть в популярные компьютерные игры, представленные в облачном игровом сервисе Beeline Gaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах. Доступ к сети пятого поколения для смартфонов будет организован с помощью Wi-Fi-роутера 5G CPE (Customer Premises Equipment), для игровых приставок, ноутбуков и мониторов — с помощью широкополосного доступа в интернет от Билайн. В сервисе представлено более 550 требовательных и популярных компьютерных игр, часть из которых является бесплатными.

Компьютерные игры являются одной из самых требовательных к пользовательскому оборудованию и каналам связи развлекательных сфер. Облачный сервис Beeline Gaming работает на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA и позволяет запускать современные требовательные игры с ультранастройками** на любых компьютерах — использование мощных удаленных серверов делает реальной игру на слабых и устаревших устройствах. Для игры в «облаке» одним из важнейших параметров являются низкие задержки и высокая скорость передачи данных. Сети пятого поколения полностью обеспечивают необходимые для игроков параметры, которые ранее можно было получить только при проводном подключении.

Для комфортного облачного гейминга нужна высокая скорость передачи данных и низкие задержки, которыми отличается 5G. Кроме этого, с сервисом Beeline Gaming и 5G необязательно будет покупать мощный компьютер, чтобы играть или потреблять другой тяжелый контент онлайн. Причем это можно будет делать с помощью любого девайса.

Зона 5G VR Gaming

В этой зоне игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра в жанре «шутер», которую создала команда District Zero Studios, будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением.

Очки виртуальной реальности последнего поколения Oculus Quest в сочетании с последними технологиями беспроводной сети передачи данных от Билайн, интегрированные командой District Zero Studios|OVRPOWER*** для многопользовательского сценария, переносят игроков в виртуальный мир. Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку Билайн на пространстве СевКабель. Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.

Комплекты оборудования в этой зоне будут подключены к сетям 5G и помогут игрокам получить новый пользовательский опыт: они демонстрируют преимущества новых технологий, таких как высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка — одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности. Пользователи активных VR-игр могут испытывать неприятные ощущения, связанные с работой вестибулярного аппарата, если происходит задержка отображения картинки, и система недостаточно оперативно реагирует на действия игрока в реальном мире. Технология 5G полностью нивелирует такие ситуации за счёт низкой задержки и полной синхронизации между изображением в очках и откликом на действия пользователя, а также обеспечивает четкую синхронизации между игроками и каждым объектом взаимодействия.

Валерий Шоржин,

исполнительный вице-президент по технике Билайн:

Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах страны. В Санкт-Петербурге мы впервые запускаем пилотную зону 5G на столь длительное время с возможностью для пользователей протестировать преимущества нового стандарта связи на реальных продуктах компании. Игры — одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G.

Юлия Клебанова,

вице-президент по развитию бизнеса , QUALCOMM Europe , Inc.:

Сети 5G обеспечивают значительные преимущества для пользователей и являются революционными в области мобильной связи. Помимо огромной скорости загрузки, они также обеспечивают и значительное снижение времени отклика, что важно для онлайн-игр, интерактивности, режима игры с множеством игроков. Другими словами, 5G дает новый пользовательский опыт, ранее недоступный на мобильных устройствах. Для получения нового качества игрового пользовательского опыта мобильная платформа Qualcomm Snapdragon имеет все необходимое, включая обработку видео в HDR качестве, быстрый рендеринг, систему модем-РЧ Snapdragon X55 5G.

Деметрио Руссо,

вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:

Мы рады сотрудничеству с компанией Билайн в рамках очередного проекта по тестированию технологии 5G в России, который демонстрирует возможности 5G по предоставлению огромного количества новых услуг. Решение Nokia 5G AirScale обеспечивает уникальное качество абонентского опыта благодаря высокоскоростной передаче данных, минимальной задержке и новому уровню подключения. Это позволяет реализовать захватывающие услуги в таких сферах, как игровая индустрия, виртуальная и дополненная реальности, беспилотный транспорт, медицина, медиа и многих других. Nokia, обладая уникальным портфелем решений, опытом и возможностями для развертывания сетей 5G в мире и в России, раскрывает огромный потенциал этой технологии для бизнеса и конечных пользователей.

Джордж Хелд,

исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

Уже сегодня Beeline Gaming делает компьютерные игры доступными для всех. Приятно удивлять, открывая клиентам новые возможности — так просто, без обязательного обновления оборудования и существенных финансовых затрат, играть в самые современные и требовательные игры. Мы в Билайн очень рады, что для миллионов людей сделали ранее недоступные игры доступными. С появлением технологий 5G играть станет еще проще — еще больше пользователей с девайсами, которые поддерживают Beeline Gaming уже сейчас, получат мобильное соединение, достаточное для комфортной игры в любое время в любом месте.

* Wi-Fi роутер (CPE), Customer Premises Equipment — абонентское оборудование

** На основании требований игр, вышедших в 2020 году и ранее.

*** Партнеры Билайн по разработке и реализации проектов с применением виртуальной и дополненной реальности на сетях связи 5G