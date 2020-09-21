Имена сибирских энергетиков увековечили на уникальном мемориале героям Великой Отечественной войны

Первый в России мемориал энергетикам-героям Великой Отечественной войны открыли в Туле. Уникальный комплекс, где в том числе увековечены имена героев-энергетиков из Сибири, был возведен по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Мемориальный комплекс посвящен энергетикам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

В числе героев значатся семеро сибиряков-энергетиков родом из Алтайского края, Кузбасса, Омска и Бурятии.

Среди них два бывших работника энергосистемы , удостоившихся высшего звания Героя Советского Союза: электромонтер из кузбасского Прокопьевска Дюжев Михаил Константинович , родился в 1918 году в деревне Тропинино Новосибирской области , в военные годы ему было 23−27 лет;

, родился в 1918 году в деревне Тропинино Новосибирской области в военные годы ему было 23−27 лет; электромонтер из Омска Молодов Герман Алексеевич, родился в 1914 году в Усть-Каменогорске в Казахстане , в годы войны ему было 27−31 год.

Также на мемориале увековечены имена еще пятерых работников энергосистемы , получивших звание Полного кавалера ордена Славы и Полного кавалера ордена Отечественной войны: Зинченко Павел Михайлович . С 1964 по 1984 годы работал стропальщиком сектора механизации и транспорта «Южных электрических сетей «Омскэнерго» в Омске , родился 22.08.1922 в селе Осинкриново Новосибирской области. В войну ему было 19−23 года. Полный кавалер ордена Славы.

. С 1964 по 1984 годы работал стропальщиком сектора механизации и транспорта «Южных электрических сетей «Омскэнерго» в Омске родился в селе Осинкриново Новосибирской области. В войну ему было 19−23 года. Полный кавалер ордена Славы. Щелканов Николай Иванович , электрослесарь на шахте в Прокопьевске Кемеровской области , родился 15.10.1924 в селе Оякуль Тогульского района Алтайского края. В войну ему было 17−21 год. Полный кавалер ордена Славы.

, электрослесарь на шахте в Прокопьевске Кемеровской области родился в селе Оякуль Тогульского района Алтайского края. В войну ему было 17−21 год. Полный кавалер ордена Славы. Ежов Василий Дементьевич , начальник штаба гражданской обороны «Алтайэнерго», годы жизни: 18.03.1923 — 01.11.2015 18−22 года. Награжден Орденами Отечественной войны I и II степени , Орденом Красной звезды , Орденом Серебряной звезды , а также медалями и знаками: «За взятие Кенингсберга», «За оборону Москвы», медаль Жукова , медаль «За заслуги перед Отечеством» и ещё 15 памятными послевоенными медалями , знаками «За форсирование Днепра», «Фронтовик», «Отличник гражданской обороны»." Полный кавалер ордена Отечественной войны.

, начальник штаба гражданской обороны «Алтайэнерго», годы жизни: — 18−22 года. Награжден Орденами Отечественной войны I и II степени Орденом Красной звезды Орденом Серебряной звезды а также медалями и знаками: «За взятие Кенингсберга», «За оборону Москвы», медаль Жукова медаль «За заслуги перед Отечеством» и ещё 15 памятными послевоенными медалями знаками «За форсирование Днепра», «Фронтовик», «Отличник гражданской обороны»." Полный кавалер ордена Отечественной войны. Кайдаш Николай Михайлович , мастер в БЭСР , Барнаул , Алтайский край , годы жизни: 20.04.1922- 14.10.2012 . В войну ему было 19−23 лет. Награжден Орденами «Отечественной войны 1 и 2 степени , медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Полный кавалер ордена Отечественной войны.

, мастер в БЭСР Барнаул Алтайский край годы жизни: 20.04.1922- . В войну ему было 19−23 лет. Награжден Орденами «Отечественной войны 1 и 2 степени медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Полный кавалер ордена Отечественной войны. Поливцев Иван Алексеевич, дизелист в Баргузинском РЭС , в Бурятии. Годы жизни: 07.06.1923−2016 , военное время пришлось на его 18−22 года. Награжден Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени , медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Полный кавалер ордена Отечественной войны.

В торжественной церемонии открытия мемориала энергетикам-героям приняли участие вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Павел Ливинский,

генеральный директор «Россетей»:

В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса. Всего в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 метра. Эта цифра символична 1418 дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков-героев.