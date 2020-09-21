Имена сибирских энергетиков увековечили на уникальном мемориале героям Великой Отечественной войны

Мемориальный комплекс посвящен энергетикам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.
В числе героев значатся семеро сибиряков-энергетиков родом из Алтайского края, Кузбасса, Омска и Бурятии.
- электромонтер из кузбасского Прокопьевска Дюжев Михаил Константинович, родился в 1918 году в деревне Тропинино Новосибирской области, в военные годы ему было 23−27 лет;
- электромонтер из Омска Молодов Герман Алексеевич, родился в 1914 году в Усть-Каменогорске в Казахстане, в годы войны ему было 27−31 год.
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Зинченко Павел Михайлович. С 1964 по 1984 годы работал стропальщиком сектора механизации и транспорта «Южных электрических сетей «Омскэнерго» в Омске, родился
22.08.1922в селе Осинкриново Новосибирской области. В войну ему было 19−23 года. Полный кавалер ордена Славы.
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Щелканов Николай Иванович, электрослесарь на шахте в Прокопьевске Кемеровской области, родился
15.10.1924в селе Оякуль Тогульского района Алтайского края. В войну ему было 17−21 год. Полный кавалер ордена Славы.
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Ежов Василий Дементьевич, начальник штаба гражданской обороны «Алтайэнерго», годы жизни:
18.03.1923— 01.11.201518−22 года. Награжден Орденами Отечественной войны I и II степени, Орденом Красной звезды, Орденом Серебряной звезды, а также медалями и знаками: «За взятие Кенингсберга», «За оборону Москвы», медаль Жукова, медаль «За заслуги перед Отечеством» и ещё 15 памятными послевоенными медалями, знаками «За форсирование Днепра», «Фронтовик», «Отличник гражданской обороны»." Полный кавалер ордена Отечественной войны.
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Кайдаш Николай Михайлович, мастер в БЭСР, Барнаул, Алтайский край, годы жизни: 20.04.1922-
14.10.2012. В войну ему было 19−23 лет. Награжден Орденами «Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Полный кавалер ордена Отечественной войны.
- Поливцев Иван Алексеевич, дизелист в Баргузинском РЭС, в Бурятии. Годы жизни: 07.06.1923−2016, военное время пришлось на его 18−22 года. Награжден Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Полный кавалер ордена Отечественной войны.
В торжественной церемонии открытия мемориала энергетикам-героям приняли участие вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.
Павел Ливинский,
генеральный директор «Россетей»:
В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев.
Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса. Всего в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.
Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 метра. Эта цифра символична 1418 дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.
Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков-героев.