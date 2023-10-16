Импорт рыбы и морепродуктов из Японии ограничили в России

Россельхознадзор с 16 октября временно ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии.

Таким образом Россия присоединилась к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Это мера предосторожности, указывает Газета.Ru.

Ограничения будут действовать, пока Япония не предоставит исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла.

При этом сообщалось, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально «прозрачной и добросовестной форме» объяснения, которые основаны на научных данных.

В МИД Японии подчеркнули — ситуацию на «Фукусиме-1» контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Что произошло

В августе в Японии начали сбрасывать очищенную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.

В заявлении компании, которая сообщила о начале сброса, указано, что содержание трития в очищенной воде сильно меньше, чем разрешено нормами безопасности от Международной комиссии по радиологической защите.

До конца марта 2024 года в океан планируют сбросить 31,2 тыс. тонн воды.

Недовольство России и Китая. Противостояние

Против однако выступили Китай и Россия. Последняя обеспокоена, что зараженные воды могут попасть в акваторию РФ.

Роспотребнадзор собирается тщательнее проверять выловленную в Приморье рыбу, а также усилить контроль ввозимых из Японии товаров.

Страны направили правительству Японии список проблем, которые ставят под сомнение сброс радиоактивной воды в море. Утверждается, что в водах Фукусимы содержится не менее 64 радионуклидов.

Однако в Токио в ответ обвинили Пекин, что их АЭС «Циньшань» сбрасывает в море в десять раз больше трития, чем будет от воды из Фукусимы в год.