Импортные яйца уже в пути к российским прилавкам. Стоит ли ждать понижения цен

Россия скоро получит «беспошлинные яйца» из Турции и Азербайджана.

По задумке властей, эти яйца должны сбить высокие цены, указывает Газета.Ru.

Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности их импорта.

По словам главы Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, неясно, как быстро начнут ввозить первые объемы этой продукции, по какой стоимости с учетом дорогой логистики.

При этом турецкие яйца дороже отечественных, поэтому отмена пошлин вряд ли окажется эффективной, считает гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. И не стоит ожидать турецкие яйца дешевле 90 рублей за десяток, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

За десяток 90 рублей ниже текущих значений, но выше показателей начала года.

Обнуление пошлин

Послабление будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Цифра

По подсчетам властей, смогут ввезти без пошлины 1,2 млрд яиц.

Потребность

Производство яиц в России за десять месяцев этого года увеличилось на 2,3%, до 31,74 млрд штук.

Такие дела

Ранее ФАС завела дело против производителей куриных яиц.

Крымские производители "Партизан" и СП "Октябрьское" повысили цену на 94%, а кировские "Советская агрофирма" и "Вятско-Полянская птицефабрика" подняли цену на 60%.

ФАС начали подозревать нарушение закона о конкуренции, потому что фирмы синхронно повысили ценник, не связывая это с с изменениями иных общих условий обращения товара.